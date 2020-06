Oroscopo Branko – domani lunedì 29 giugno 2020 – Previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ecco l’oroscopo di Branko per domani lunedì 29 giugno 2020. Siamo alle porte di una nuova settimana di giugno,; settimana che cederà il testimone al mese di luglio. Curiosi di scoprire come inizierà per l’Ariete, il Toro, i Gemelli e il Cancro? Leggete le seguenti previsioni astrologiche dedicate ai primi 4 segni zodiacali, liberamente tratte dall’oroscopo di Branko.

Oroscopo Branko domani lunedì 29 giugno 2020: Ariete

Secondo l’oroscopo di Branko domani è probabile che dovrai affrontare alcune questioni in amore. Se c’è qualche malinteso da chiarire con il coniuge, se dovete recuperare l’armonia della coppia, cerca di muoverti facendo leva su tutta la tua prudenza.

Oroscopo Branko domani lunedì 29 giugno 2020: Toro

La tua settimana partirà con il piede giusto! Come indica l’oroscopo di Branko, domani avrai ottime possibilità di pensare a un avanzamento di carriera. Ti aspettano delle giornate molto favorevoli per il lavoro, per cui rimboccati le maniche e buttati!

Oroscopo Branko domani lunedì 29 giugno 2020: Gemelli

Secondo il famoso astrologo Branko, domani sarà una giornata all’insegna dell’amore. Hai un cielo davvero promettente, sia per quanto riguarda il lavoro, ma anche e soprattutto i sentimenti. Continui a vivere un momento di grande recupero.

Oroscopo Branko domani lunedì 29 giugno 2020: Cancro

Non litigare, questo è il suggerimento che ti rivolge l’oroscopo di Branko per domani. La settimana potrebbe cominciare con una punta di nervosismo. Cerca di non riversare la tensione che provi, nel rapporto con gli altri, altrimenti ti ritroverai a discutere per tutto il giorno.