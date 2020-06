Oroscopo Branko – settimana dal 29 giugno al 5 luglio 2020 – Previsioni per tutti i segni zodiacali

Torniamo, puntuali come ogni domenica, con l’oroscopo di Branko per la settimana che va dal 29 giugno al 5 luglio 2020. Sta per iniziare una nuova settimana in cui giugno passerà il testimone al mese di luglio. Quali segni zodiacali saranno maggiormente favoriti dalle stelle e quali dovranno affrontare delle insidie? Per scoprirlo, leggete le seguenti previsioni astrologiche, liberamente tratte dall’oroscopo di Branko per la settimana.

Ariete

La tua settimana comincia all’insegna dell’amore e della passione. Martedì, infatti, si riaccenderà la scintilla fra te e il partner, mentre domenica prossima potresti accusare un della tensione, colpa di una Luna piena un po’ nervosa

Toro

Secondo l’oroscopo di Branko la settimana partirà decisamente con il piede giusto. Lunedì e martedì farai notevoli passi in avanti per la tua carriera; Occhio, mercoledì, a non manifestare troppa gelosia, altrimenti finirai per litigare!

Gemelli

Si prospettano delle giornate davvero molto fortunate. Come anticipa l’oroscopo di Branko martedì otterrai delle belle soddisfazioni, mentre mercoledì ci sarà un buon affare da valutare. Venerdì prossimo, invece, potrebbe bussare alla tua porta l’ex.

Cancro

Lunedì, come incoraggiano le stelle dovrai cercare di mantenere sangue freddo ed evitare le discussioni. Mercoledì, però, arriverà una bella dose di energia in più dalla Luna, mentre la tua settimana si concluderà con una notizia relativa alla casa per domenica.

Leone

Il suggerimento di Branko per martedì è di leggere bene prima di firmare! Preparati a vivere un giovedì all’insegna della passione grazie all’influsso positivo della Luna, mentre sabato ti aspettano dei chiarimenti da fare.

Vergine

Come prevede l’oroscopo di Branko la settimana comincerà all’insegna delle belle soddisfazioni lavorative. Lunedì, infatti, sarai impegnato in trattative e affari importanti da concludere. Il weekend poi promette passione: preparati a vivere un sabato sera dai contorni piccanti.

Bilancia

Il famoso astrologo di Capodistria ti suggerisce di investire bene i soldi martedì prossimo. Giovedì prossimo i tuoi affari avranno un notevole sviluppo, mentre il prossimo fine settimana potrai finalmente staccare la spina e rilassarti un po’.

Scorpione

La settimana comincerà con un lunedì piuttosto introspettivo: le stelle ti sproneranno a riflettere bene prima di prendere una decisione importante. Giovedì, invece, dovrai rivedere alcune questioni legate alla banca e alle tue finanze, mentre venerdì si parlerà di compravendite!

Sagittario

Come indica l’oroscopo di Branko lunedì inizierà la tua rinascita vera e propria. Martedì gli astri ti incoraggeranno a tagliare qualche ramo secco, domenica, invece, dovrai cercare di tenere a bada la tua possessività, altrimenti finirai nei guai!

Capricorno

Secondo l’oroscopo di Branko martedì potrai contare sul valido sostegno di amici preziosi. Giovedì emergerà un po’ di inquietudine che rischierai di trascinarti anche per tutto il venerdì, per questo motivo le stelle ti invitano a ritagliarti del tempo da dedicare alla meditazione: sarà rigenerante!

Acquario

La settimana comincerà con una bella energia. Martedì sarai perfino travolgente! Il weekend si prospetta intrigante soprattutto per ciò che concerne l’amore: venerdì dovrai capire bene se è solo un amico o qualcosa di più, mentre sabato ti aspetta una serata per due.

Pesci

Le stelle ti invitano a sfruttare martedì prossimo per cominciare ad allargare i tuoi orizzonti e crearti nuovi spazi. Giovedì, invece, dovrai fare molta attenzione, perché sarai molto nervosi e distratto. Il fine settimana, però, ti regalerà delle emozioni intense insieme da vivere in coppia.