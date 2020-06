Oroscopo Paolo Fox – domani lunedì 29 giugno 2020 – Previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani lunedì 29 giugno 2020. Curiosi di scoprire come inizierà la settimana per gli ultimi 4 segni dello zodiaco? Il Sagittario deve fare chiarezza in amore, il Capricorno è un po’ pensieroso. L’Acquario sei deve aprire al cambiamento senza timore, bella notizia in vista per i Pesci. Di seguito, ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani.

Oroscopo Paolo Fox domani lunedì 29 giugno 2020: Sagittario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani dovrai fermarti a capire il rapporto di coppia, scegliere di continuare la relazione oppure no. Preparati, perché giovedì e venerdì la Luna toccherà il tuo segno e ti regalerà due giornate ricche di emozioni. Finalmente stai ritrovando il tuo proverbiale ottimismo!

Oroscopo Paolo Fox domani lunedì 29 giugno 2020: Capricorno

Domani, come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox, sarai molto pensieroso. Giove e Saturno nel tuo segno ti costringono a riorganizzare la tua vita per intero. Nei prossimi due mesi, soprattutto verso fine luglio, potresti vivere un evento dietro l’altro senza un attimo di pausa oppure, al contrario, restare in stand by su diverse questioni. Alla fine, però, raggiungerai comunque il tuo traguardo!

Oroscopo Paolo Fox domani lunedì 29 giugno 2020: Acquario

Il suggerimento di Paolo Fox per domani, e per i prossimi giorni, è di darci un taglio con tutto quello che non ti piace più! Tu sei il segno più innovativo dello zodiaco; poi, però, succede che di fronte a cambiamenti impellenti rischi di fare un passo indietro. Va bene essere prudenti se hai paura per le tue finanze, altrimenti dovresti buttarti senza pensarci due volte!

Oroscopo Paolo Fox domani lunedì 29 giugno 2020: Pesci

La tua settimana, come spiega il popolare astrologo de I Fatti Vostri, partirà con il piede giusto! Entro mercoledì potrebbe arrivarti una bella notizia. Sul lavoro stai vivendo un momento di passaggio, in cui bisognerà affrontare qualche piccolo o grande cambiamento. Chi ha chiuso un progetto, ne aprirà presto uno nuovo. In amore c’è più caos: chissà che la pausa forzata vissuta di recente non ti aiuti a recuperarlo!