Oroscopo Paolo Fox – settimana dal 29 giugno al 5 luglio 2020 – Previsioni per tutti i segni zodiacali

Ecco, puntuale come ogni domenica, l’oroscopo di Paolo Fox per la settimana che va dal 29 giugno al 5 luglio 2020. Durante la prossima settimana giugno passerà il testimone al mese di luglio: quali cambiamenti porterà ai segni zodiacali? Per scoprirlo, leggete le seguenti previsioni astrologiche dedicate a tutti i segni, tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per la settimana.

Ariete

Come indica l’oroscopo di Paolo Fox la settimana sarà promettente soprattutto in amore e permetterà di recuperare l’intesa della coppia. Dovrai stare attento soltanto a domenica, perché la Luna sarà opposta. Il lavoro ti obbliga a mantenere la guardia alta: ci sono alcune questioni piuttosto stressanti da risolvere.

Toro

Secondo il popolare astrologo di Rai2 la settimana aiuterà la vita sentimentale. Nelle prossime giornate si potranno superare molti contrasti di coppia e fare progetti interessanti in vista del futuro. Il lavoro riparte bene, grazie alla spinta di Giove: fortunata soprattutto la giornata di lunedì.

Gemelli

Dovresti evitare di discutere sul lavoro, specialmente martedì e mercoledì prossimo. Per il resto il lavoro procede bene, così come l’amore, grazie all’aiuto di Venere. Hai una bella energia e quest stelle garantiscono incontri stimolanti per chi è single. Le coppie, invece, potranno ricominciare a dialogare come una volta.

Cancro

La giornata migliore della settimana, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, sarà quella di martedì, merito della Luna e del Sole favorevoli. Il passaggio di Mercurio aiuta l’amore: le coppie potranno pensare a progetti importanti. Occhio solo a non cedere al nervosismo nel weekend. Il lavoro procurerà qualche fastidioso contrattempo; cerca di appoggiarti a un esperto, se vedi che non riuscirai a risolvere da solo.

Leone

La settimana che sta per cominciare sarà positiva soprattutto per ciò che concerne l’amore. Mercoledì, giovedì e domenica saranno giornate molto promettenti in tal senso. Cerca, soltanto, di non sfogare la tensione del lavoro sul rapporto di coppia. Attento a martedì e mercoledì, perché potresti perdere le staffe. Forse dovrai prendere una decisione importante.

Vergine

È in arrivo una buona notizia o un’offerta di lavoro interessante. Come preannuncia l’oroscopo di Paolo Fox la prossima settimana sarà più favorito il lavoro, mentre per l’amore dovrai aspettare il mese di agosto. Attenzione ai colpi di testa! L’unica giornata un po’ impegnativa sarà quella di venerdì.

Bilancia

Con una Luna come questa, l’amore sarà favorito. Cerca solamente di non essere troppo sospettoso e di buttarti di più nelle nuove storie. Le coppie dovranno fare attenzione a non discutere a causa delle troppe preoccupazioni di questi giorni. Rimanda ogni chiarimento a domenica prossima. Sul lavoro ci sono ancora dei piccoli problemi da risolvere: stringi i denti e va’ avanti!

Scorpione

Il popolare astrologo Paolo Fox ti incoraggia a seguire il tuo istinto sul lavoro, specialmente a metà settimana. Sono in arrivo occasioni d’oro! La Luna nel segno aiuta l’amore: martedì, in particolar modo, ritroverai fascino e passione. Stanno per nascere nuove relazioni: single, preparatevi!

Sagittario

Il lavoro comincia a ripartire: nei prossimi giorni Marte sarà dalla tua parte e aiuterà i nuovi progetti. In amore ci sono delle difficoltà in più. I single sono molto critici e fanno fatica a mollare i freni e cominciare una nuova storia. Venere contraria porta nervosismo e discussioni nelle relazioni. Per fortuna la Luna verrà in soccorso mercoledì.

Capricorno

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox per la settimana il lavoro è ancora un po’ tentennante, ti converrà essere cauto per i prossimi giorni. Fra alcuni mesi arriveranno delle belle novità. In amore non ti stai dando molto: i single vivono piccole storie o flirt, mentre le coppie potrebbero avere dei conflitti da risolvere. Se hai a che far con i Gemelli o i Pesci dovrai usare molta prudenza e cercare di chiarire quanto prime.

Acquario

La settimana si prospetta molto stimolante, soprattutto per l’amore, grazie al passaggio di Venere. È il momento ideale per risolvere tutti i problemi di coppia. I single hanno un desiderio crescente di amore e di conferme. Sul lavoro chi è in cerca di un’occupazione potrebbe ricevere un’offerta importante molto presto.

Pesci

L’amore procede bene, specialmente martedì e mercoledì. Ti resta solo un po’ di confusione: non tutti hanno ancora capito cosa vogliono in realtà. Ricordati solo che non esiste l’uomo perfetto, ma solo chi ti fa stare bene. Le coppie stabili possono fare progetti grandi. Nei primi giorni della prossima settimana le stelle favoriscono le nuove iniziative, mentre giovedì e venerdì ci saranno alcune difficoltà da affrontare.