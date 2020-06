Ricetta abbacchio a scottadito: ingredienti, preparazione e consigli

By

L’abbacchio a scottadito è una ricetta tipica del Lazio, diciamo che la si prepara principalmente nel periodo di Pasqua, ma non solo. Specialmente nelle trattorie del posto, è possibile trovarle anche tutto l’anno. Le costolette di agnello, tenere e saporite, sono da gustare caldissime per questa ragione vengono chiamate “scottadito”.

Abbacchio a scottadito – Ingredienti

Abbacchio 450 g

Olio extravergine d’oliva 3 cucchiai

Sale fino q.b.

Pepe nero q.b.

Rosmarino 1 rametto

Limoni 1

Abbacchio a scottadito – Preparazione e consigli utili

Per preparare l’abbacchio scottadito per prima cosa preparate le costolette eliminando le parti in eccesso e battendo il nodino di carne delle costolette con l’aiuto di un batticarne.

Disponete le costolette in una pirofila, salate e pepate a piacere da ambo i lati, ungetele con l’olio, profumate con l’aglio tritato e il rosmarino fresco. Lasciate le costolette così condite a marinare in frigo per circa 30 minuti.

Trascorso il tempo della marinatura saranno pronte per la cottura. Scaldate una piastra di ghisa e cuocete le costolette a fuoco vivace per circa 4 minuti per lato, quando le costolette saranno cotte servitele il vostro abbacchio a scottadito caldissimo accompagnandolo con qualche fetta di limone.