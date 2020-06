Ricetta crumble di mele: ingredienti, preparazione e consigli

Il crumble di mele è un dolce di origine inglese, ha un ottimo sapore oltre che essere di facile preparazione. Il dolce si compone da due parti, due consistenze differenti, un connubio di sapori eccezionale. Si creerà un fondo morbido e succoso dato dalle mele cotte e un guscio croccante al profumo di cannella.

Oggi noi vi proponiamo la versione classica, quella con le mele e la cannella, ma voi potete dare libero sfogo alla fantasia, e scegliere la frutta che più vi piace, ad esempio viene buonissimo anche con le pere, le ciliegie e le fragole, provate questa ricetta, non ve ne pentirete.

Crumble di mele – Ingredienti

Le seguenti dosi degli ingredienti sono sufficienti per 6 persone.

Mele Golden DOP 750 g

Zucchero di canna 70 g

Succo di limone ½

Cannella in polvere ½ cucchiaino

Per il crumble:

Burro freddo di frigo 130 g

Farina 00 150 g

Zucchero 120 g

Cannella in polvere ½ cucchiaino

Crumble di mele – Preparazione

Per preparare il crumble di mele versate in una ciotola la farina, lo zucchero, il burro freddo a pezzetti e la cannella in polvere.

Impastate energicamente con le mani e formate un panetto, avvolgetelo con pellicola e ponetelo in frigo per almeno 1 ora.

Occupatevi ora delle mele: tagliatele in 4 parti, eliminate i semi e la buccia e tagliate ogni spicchio a fettine di mezzo centimetro.

In una ciotola spremete il mezzo limone e versate le mele, mescolate e insaporitele con lo zucchero di canna e la cannella.

Lasciate macerare per 30 minuti. Poi prendete delle cocotte adatte alla cottura in forno del diametro di 9 cm. Versate all’interno 2 cucchiai di mele aggiungendo anche il succo formatosi sul fondo della ciotola.

Prendete il panetto di frolla e grattugiatelo con una gratella con fori larghi direttamente sopra le cocotte. Ora cuocete i crumble in forno statico a 200° per 20 minuti o fino a quando non saranno dorati in superficie. Sfornate i vostri crumble e lasciateli intiepidire prima di servirli.

Crumble di mele – Consigli utili

Il crumble di mele si conserva in frigo per un paio di giorni. E’ possibile congelarlo dopo la cottura.

Invece della cannella in polvere, provate ad aromatizzare le mele con della polvere di cardamomo.

Per rendere le vostre cocotte ancora più deliziose ponete in superficie una pallina di gelato alla vaniglia.