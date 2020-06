Ricetta ghiaccioli alla Coca-Cola: ingredienti, preparazione e consigli

Con l’arrivo dell’estate e del caldo bisogna correre ai ripari e trovare il modo di rinfrescarsi, oggi vi proponiamo una ricetta semplicissima, ma molto gustosa e rinfrescante, ne andranno pazzi adulti e bambini. Stiamo parlando dei ghiaccioli alla Coca-Cola.

Semplicissimi da preparare e, solo dopo tre o quattro ore di freezer saranno già pronti.

I ghiaccioli fatti in casa, ovviamente si possono fare di diversi gusti, se non preferite la coca-cola potete tranquillamente utilizzare della menta, del limone, l’arancia, le fragole, insomma tutto ciò che vi piace.

Naturalmente per preparare questa ricetta è necessario utilizzare delle formine per ghiaccioli, ce ne sono di vari tipi, varie forme, qualora non le abbiate, o non le trovate in commercio, o semplicemente volete prepararli alla veloce, potete utilizzare dei bicchieri piccolini, ovviamente non saranno della stessa forma del ghiacciolo vero ma sarà comunque buonissimo.

Ghiaccioli alla Coca-Cola – Ingredienti

Per 6 ghiaccioli servono:

150 ml di acqua

75 gr di zucchero

70 ml di Coca-Cola

un po’ di succo di limone (a piacere)

Ghiaccioli alla Coca-Cola – Preparazione e consigli utili

Fate bollire l’acqua con lo zucchero per 3 minuti circa e fate raffreddare.

Aggiungete il succo di un limone filtrato con un colino.

Però si può aggiungere anche del succo di ananas o succo di arancia.

Infine aggiungete 70 ml di Coca Cola e miscelate bene il tutto.

Prendete gli stampini e versate lo sciroppo cercando di arrivare un paio di millimetri al di sotto del bordo.

Posizionate gli stecchi e mettete in freezer.

Generalmente i ghiaccioli sono pronti dopo tre ore, ma più tempo stanno in freezer e meglio è.

Così quando i vostri piccoli vi chiederanno qualcosa di fresco, dopo un gioco o dopo il pranzo, potete accontentarli con questi freschissimi ghiaccioli alla Coca Cola.