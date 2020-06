Sassuolo-Verona Boga risponde al supergol di Lazovic, Stepinski riporta il Verona in vantaggio, tutto in 6 minuti

Il Verona si era portato avanti con un super gol di Lazovic, un missile terra aria che si insacca alle spalle di Consigli. Dopo il fischio subito il Sassuolo si riversa nella metà campo gialloblu e trova il gol del pareggio, con un tiro di Boga da dentro l’aria di rigore. 2 i gol in campionato per Lazovic, ben 9 invece i centri dell’esterno dei neroverdi. Dopo 2 minuti arriva un’errore della difesa del Sassuolo dalla destra Lazovic mette un pallone al centro e Stepinski a porta vuota appoggia di petto in rete per il nuovo vantaggio dei gialloblu.