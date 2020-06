Sassuolo-Verona Spettacolare 3-3 all’ultimo minuto due gol fantastici di Boga e Rogerio pareggiano la partita [VIDEO]

Partita spettacolare tra Sassuolo e Verona al Mapei Stadium, Silvestri spettacolare salva il Verona ma negli ultimi minuti con tiro terra aria dal limite dell’area di rigore di Rogerio mette la partita sul 3-3 dopo un fantastico gol di Lazovic, con immediato pareggio di Boga e subito nuovamente in vantaggio il Verona, la partita si era messa in discesa per la squadra di Juric, che grazie ad uno svarione difensivo di Peluso regala il 3-1 a Pessina.

Da lì in poi il Verona si è abbassato ed il Sassuolo si è riversata in attacco, prima un gran gol di Boga regala il 3-2 poi nei minuti finali un missile da fuori area di Rogerio, si insacca in rete dopo la deviazione del palo, questa volta il portieri Silvestri non ci può arrivare e al triplice fischio è 3-3 tra Sassuolo e Verona.

Il secondo gol di Boga per il momentaneo 3-2:

Il gol del definitivo 3-3 di Rogerio: