Serena Enardu torna con le spalle al muro dopo la sua uscita dal GF Vip e dopo la fine della sua storia con Pago. La coppia si era ritrovata nuovamente all’interno della casa più spiata d’Italia ma, la loro relazione sembra non aver superato le bugie e le verità a metà di Serena nei confronti di Pago.

Il cantante infatti, nelle scorse settimane ha affermato di aver scoperto momenti intimi di Serena Enardu con Alessandro Graziani, ex tentatore che a Temptation island aveva portato la coppia a separarsi.

A dire la sua e ad attaccare la ex gieffina torna il suo ex compagno Giovanni Conversano, prendendo le difese di Pago e raccontando di sapere tutto quello che Serena ha fatto con l’ex tentatore. Quali sono state le sue parole?

Serena Enardu con le spalle al muro

L’influencer dopo la fine della sua storia con Pago, è stata più volte al centro dei gossip per i suoi appuntamenti piccanti insieme a Alessandro Graziani, a lanciare l’ennesima accusa su di lei però, è arrivato anche Giovanni Conversano.

Conversano al settimanale DiPiù ha affermato: “Tu, per l’ennesima volta, come è successo con me, hai illuso un uomo e hai segnato la sua vita. Proprio nello stesso modo in cui, all’epoca della nostra relazione e senza che ci fosse un vero motivo, decidesti di distruggermi. Lasciandomi nella polvere delle calunnie che raccontasti sul mio conto, anche se non ti avevo fatto nulla. […] Pago non è riuscito a conoscerti fino in fondo durante la vostra relazione. Ti ha ripreso con sé perché non ha capito che tutto, tra voi, era finito da tempo. Quello che contava per te era solo sfruttare l’ennesima occasione di tornare alla ribalta. Quando è finita di nuovo ha annunciato sui social che era stato lui a essere andato via da casa. Di nuovo vittima, mai carnefice“.

Giovanni Conversano: “So cosa hai fatto con Alessandro Graziani…”

L’ex compagno di Serena torna alla carica e sembra pronto a raccontare tutto quello che, secondo lui, avrebbe fatto la Enardu per tornare al successo ma soprattutto per avere visibilità sulle spalle degli altri.

Conversano infatti, conclude l’intervista a DiPiù affermando: “Fino ad oggi nessuno di voi due ha voluto spiegare che cosa sia stato scoperto. Io lo so, cara Serena. È vero che in questi mesi hai continuato a intrattenere rapporti telefonico con Alessandro Graziani, che hai conosciuto a Temptation Island Vip? È vero che il tuo compagno Pago ti ha scoperto ed è per questo che hai deciso di interrompere nuovamente la vostra relazione? È vero che stavi organizzando il tuo ritorno a Uomini e Donne per rivedere proprio Alessandro? […] La verità è che sei una persona bramosa di fama, chi ti conosce è al corrente della tua smania di tornare alla ribalta televisiva, tanto che arrivi anche a giocare con i sentimenti altrui”.