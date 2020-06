Armando Incarnato sembra lavorare su sé stesso e prende coraggio per cambiare completamente la sua vita dopo la chiusura di Uomini e Donne. Nelle ultime settimane il cavaliere del parterre maschile è stato nuovamente attaccato per aver svelato la verità che Veronica Ursida aveva tenuto nascosto sia a Giovanni che alla stessa redazione.

La sua sincerità e la sua voglia di dire sempre la verità, l’hanno portato a trovarsi contro tantissime persone sia all’interno che all’esterno di Uomini e Donne. Alcune segnalazioni sul suo conto infatti, sembrano averlo spesso messo in cattiva luce soprattutto dopo i continui attacchi di Gianni Sperti. Quali sono però le parole del cavaliere ora che Uomini e Donne è terminato?

Armando Incarnato prende coraggio

Le ultime settimane per il cavaliere sono state molto complicate sia all’interno di Uomini e Donne e sia nella sua vita privata. La quarantena infatti, l’ha obbligato a dover stare lontano da sua figlia che dopo più di due mesi, è riuscito a rivedere sono in questi giorni. Per i due è così iniziata una vacanza che sta continuando nel modo migliore, mostrando sulle storie Instagram un Armando Incarnato completamente diverso e sotto le vesti di papà.

Durante la giornata di oggi però, Armando Incarnato prende coraggio e racconta quanto la sua sincerità non sia mai stata apprezzata sia a Uomini e Donne sia nella vita di tutti i giorni. Il cavaliere così decide di caricare su Instagram delle parole importanti, condividendo il suo sfogo insieme ai suoi fan. Quali sono state le sue parole?

Cavaliere di Uomini e Donne e la sua sincerità

Più volte Armando è stato attaccato a Uomini e Donne per alcune segnalazioni che lo vedevano insieme alla sua ex fidanzata e che lo accusavano di illudere l’intera redazione e le dame con cui uscita. Nonostante il cavaliere più volte ha cercato di spiegare come stavano realmente le cose, non tutti all’interno dello studio e a casa gli hanno creduto.

Armando Incarnato oggi prende coraggio e lancia l’ennesima frecciatina a tutte le persone che non credono alle sue parole: “Ci vuole più coraggio ad essere sinceri che a mentire,le prime luci di un nuovo giorno “controcorrente”. È facile andare in barca a vela col vento a favore”.