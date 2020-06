Calciomercato Fiorentina – Calabria per la difesa. 4 nomi per il futuro attaccante

Calciomercato Fiorentina – In casa viola si sta progettando il futuro, e si pensa ad uno scambio con il Milan per Calabria. Ai rossoneri piace molto Milenkovic dei viola, e allora potrebbe esserci uno scambio di difensori per accontentare entrambe le società.

Non solo la difesa, i viola pensano anche al futuro attaccante e sono stati fatti 4 nomi che potrebbero arrivare a Firenze. Tutti giocano o hanno giocato in Serie A, uno su tutti è ambito da molte squadre italiane, stiamo parlando di Andrea Belotti.

Calciomercato Fiorentina – Calabria per Milenkovic

Il serbo della Fiorentina è ambito da molte squadre sia in Europa che in Italia, ma al momento il Milan sembra essere in vantaggio, poiché starebbe pensando ad una contropartita per arrivare al giovane difensore viola. A preparare le valige sarebbe il terzino italiano Davide Calabria, attualmente infortunato, ma che è fuori dai progetti di Pioli, per le prestazioni sottotono che ha offerto negli ultimi mesi.

Quindi per sopperire alla richiesta economica della Fiorentina per Milenkovic, oltre i 40 milioni, il prezzo fissato da Commisso, i rossoneri hanno pensato a Calabria che piace molto ai viola e che quindi potrebbe essere perfetto per sostituire il difensore serbo. Ma le altre squadre, come PSG e Juve non restano a guardare e potrebbero pensare anche loro di abbattere i costi del cartellino inserendo una contropartita.

Vedremo alla fine cosa ne sarà di Milenkovic che attualmente è un titolare inamovibile nella difesa di Iachini, e anche in queste partite post covid sta facendo vedere tutto il suo talento.

Calciomercato Fiorentina – 4 nomi per l’attacco

La difesa non è l’unico ruolo che la Fiorentina vuole migliorare, si pensa anche all’attacco, e quindi dopo l’acquisto di Kouame ecco i nomi fatti dalla società viola per assicurarsi un bomber di razza per il prossimo anno. Il nome che circola con maggiore insistenza è quello di Andre Belotti, capitano del Torino, anche se è quello più difficile da portare in rosa, poiché Cairo vuole bloccarlo nel suo toro.

Già pronte le alternative, che non tardano ad arrivare, ed i nomi arrivano dalla Bundesliga e sono quelli di Piatek e Schick, entrambi in prestito rispettivamente da Milan e Roma. Il polacco è tornato a segnare nelle ultime giornate di campionato, ed ha ritrovato il sorriso che tanto gli era mancato nella prima parte di stagione, per il ceco invece, i 10 gol in campionato gli hanno dato fiducia, e potrebbe trovare squadra molto più facilmente.

Molto più facile pensare che sia uno dei due a vestire la maglia viola, e provare a regalare tante gioie ai tifosi della Fiorentina. Nelle ultime ore è stato accostato ai viola un’altro attaccante stiamo parlando di Joao Pedro del Cagliari, che quest’anno ha realizzato il suo record di gol in una stagione di Serie A, ed il campionato non è ancora finito.

La caccia all’attaccante è appena iniziata, vedremo se sarà uno tra Belotti, Piatek, Schick o Joao Pedro il prossimo bomber della viola, o sarà un nome a sorpresa.