Calciomercato Inter – Fatta per Hakimi – Handanovic discute il rinnovo

Era nell’aria ma adesso è proprio fatta: Hakimi è il primo rinforzo dell’Inter per il prossimo anno. Il calciomercato Inter si apre dunque col botto.

L’operazione Hakimi nei dettagli

Achraf Hakimi è da considerarsi a tutti gli effetti un nuovo calciatore dell’Inter, infatti il marocchino domani sarà a Milano per sottoporsi alle visite mediche di rito. Questo perchè Inter e Real Madrid hanno risolto gli ultimi dettagli dell’operazione, i madridisti si sono assicurati una prelazione in caso di futura cessione del marocchino. Operazione chiusa sulla base di 40 milioni di euro, mentre Hakimi firmerà un contratto di 5 anni con i nerazzurri. Dopo le visite e la firma sul contratto ripartirà subito per poi iniziare la sua avventura italiana a settembre.

Handanovic: rinnovo vicinissimo

Il portiere per la prossima stagione sarà ancora Samir Handanovic anche se manca ancora la firma sul contratto che lo legherà al club interista fino al 2022. E’ una pura formalità, infatti è in arrivo a Milano l’agente del portiere per mettere nero su bianco. Il nuovo ingaggio di Handanovic sarà da 3,5 milioni di euro a stagione. Alle sue spalle dovrebbe crescere Radu, che poi dovrebbe essere il portiere del futuro quando lo sloveno deciderà di appendere i guantoni al chiodo.