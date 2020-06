Calciomercato Napoli – Si pensa al post Callejon: nel mirino Boga e Under

A segno nell’ultima partita contro la Spal, Josè Callejon ha scelto di proseguire la sua avventura fino a fine agosto, quando terminerà il campionato corrente, nonostante la sua scadenza di contratto prevista per il 30 giugno. L’esultanza dopo la rete del momentaneo 2 a 1 è stata emblematica, segno di un rapporto che non poteva terminare in maniera così “brusca”.

Post Callejon: Boga

In ogni caso è molto difficile che la società azzurra riesca a convincere il calciatore spagnolo a restare un ulteriore anno, nonostante De Laurentiis abbia formulato un’offerta non dissimile agli accordi attuali, l’esterno d’attacco classe 1987 sembra oramai lontano dalla maglia azzurra, con diverse squadre pronte ad aggiudicarsi le prestazioni di un elemento di grande continuità come lo spagnolo.

Non è un segreto che il Napoli insegua da diversi mesi l’esterno del Sassuolo Jeremie Boga, a segno per due volte nella gara contro il Verona, incontro pirotecnico terminato 3 a 3, come anche ammesso dallo stesso DS azzurro Giuntoli in tempi non sospetti, e l’ex Chelsea sarebbe perfetto proprio per rimpiazzare come Callejon, lavorando sulla stessa fascia di competenza del numero 7 azzurro.

Cengiz Under

Un nome alternativo al franco-ivoriano che sta rimbalzando da alcuni giorni in casa Napoli è Cengiz Under, esterno d’attacco turco frenato da qualche problema fisico ed ma che in generale non sembra essere particolarmente apprezzato dalla guida tecnica romanista Paulo Fonseca, che raramente lo ha fatto giocare dall’inizio, e neanche subentrato nella sconfitta in casa del Milan. Proprio la sua assenza che perdura da diverse partite ha fatto sorgere qualche dubbio sul futuro del calciatore a Roma, che per alcuni per alcuni già sul mercato, visto l’uso con il contagocce: il club giallorosso probabilmente sarà costretto a cedere qualche elemento in vista della prossima stagione e dopo lo scambio con conguaglio tra Napoli e Roma lo scorso anno (Manolas-Diawara), chissà che un altro calciatore giallorosso potrebbe sbarcare a Napoli.