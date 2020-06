Calciomercato – Tonali, Milik, Immobile – Tutte le operazioni del 29 giugno

Andata in archivio la 28a giornata di campionato gli interessi delle società di calcio sono rivolte al calciomercato.

Ufficiale ormai il passaggio di Arthur alla Juventus, così come è vicinissima la chiusura dell’acquisto di Hakimi da parte dell’Inter, ma le trattative in piedi sono davvero tante.

Inter: dopo Hakimi si prepara l’assalto a Tonali

Definito ormai del tutto l’acquisto del laterale destro marocchino Hakimi dal Real Madrid, l’Inter è pronta a sferrare l’attacco decisivo per Sandro Tonali, calciatore del Brescia, che ha già dato il suo consenso al trasferimento. La valutazione che ne fa Massimo Cellino è di 50 milioni di euro, mentre la dirigenza meneghina ha le idee chiare e non vorrebbe spingersi oltre i 30 milioni, massimo 35 considerando anche i bonus. L’assalto al numero 4 delle Rondinelle potrebbe essere finanziato dalle cessioni a titolo definitivo di Perisic e Joao Mario, l’Inter sta ragionando anche su una formula ‘alla Barella’: prestito con obbligo di riscatto.

Napoli-Milik: ancora lontano il rinnovo

Il Napoli continua a provare di convincere l’attaccante Milik a prolungare il contratto che scade nel giugno del 2021, ma ci sono ancora problemi a riguardo. Il polacco ha la promessa della Juventus, che gli offrirebbe 5 milioni di euro l’anno, mentre il Napoli non vuole superare i 4 milioni, ma il problema è un altro. Milik chiede maggiore spazio e soprattutto non vuole accettare la clausola rescissoria di 100 milioni che vorrebbe invece De Laurentiis. Se la clausola sarà abbassata si potrebbero aprire nuovi spiragli per il rinnovo, altrimenti il Napoli farà di tutto per venderlo all’estero e non alla Juve, visto che il calciatore è richiesto in Premier e anche in Liga.

Immobile: l’agente non esclude la cessione

Ciro Immobile è sicuramente l’attaccante italiano più ricercato sul mercato e lo ha confermato anche il suo agente Alessandro Moggi, il quale in un’intervista ha dichiarato che almeno 10 squadre sono sulle tracce del suo assistito, che adesso però è solo concentrato sulla Lazio e sulla Scarpa d’Oro. Moggi non ha escluso a priori un cambio di casacca nella prossima stagione, anche se per tutti sarà difficile trattare con Lotito che ritiene il suo centravanti più che incedibile.