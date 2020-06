Cosa succede a chi mangia salsiccia cruda? Ecco la verità

By

La salsiccia è amata quasi da tutti ed è consumatissima in Italia e nel mondo. Molte persone, soprattutto in alcune nostre regioni, amano mangiarla cruda, in questi posti è una vera propria tradizione.

Questa abitudine alimentare tuttavia, è sempre stata decisamente controversa e, in larga parte, considerata sbagliata e pericolosa.

Mangiare carne cruda, soprattutto quella di maiale, secondo la maggior parte delle persone fa male. Ma è davvero così? E se sì, qual è il rischio che si corre? Vediamo di fare chiarezza.

Il pericolo che si corre mangiando salsiccia cruda

La salsiccia così come tutto il resto della carne di maiale, se mangiata cruda può comportare gravi problemi di salute, infatti si corre il rischio di ammalarsi di Trichinellosi (o Trichinosi), una malattia dovuta all’infestazione di parassiti che si trasmettono dall’animale all’uomo.

Il parassita si annida nell’intestino, poi origina delle larve che migrano verso i muscoli e qui esse si incistano. I sintomi principali ed iniziali della patologia sono vomito, diarrea, forte sudorazione, febbre alta e dolori muscolari.

La Trichinellosi non va certamente sottovalutata, poiché in determinati casi può portare persino alla morte.

Il vero rischio della Trichinellosi

Questa malattia era molto diffusa in passato quando i controlli sulle carni non erano molto diffusi o fatti con scarsa attenzione ed in più gli animali venivano alimentati con qualsiasi cosa.

Oggi, grazie al fatto che questi animali vengono sottoposti ad un tipo di alimentazione decisamente più controllato rispetto ad una volta, il rischio è certamente più basso, ma non per questo nullo.

Questo significa che mangiata cotta la carne non produce danni, cosa che invece può non capitare se mangiata cruda.

Mangiare salsiccia cruda è quindi pericoloso? Ecco la verità

La risposta a questa domanda non è del tutto facile da spiegare, perché sebbene il rischio di contrarre la Trichinellosi è molto più basso rispetto a qualche tempo fa, ciò non vuol dire che ciò, sebbene raramente, possa ancora capitare.

Quindi la domanda che dovremmo porci è questa: vale la pena rischiare solo per un vizio o tradizione il benessere della nostra salute?

Chi ama la salsiccia dovrebbe quindi mangiarla sempre ben cotta, così da evitare qualsivoglia attacco da parte dei parassiti, perché solo quando davvero è cotta bene tutte le insidie per la salute spariranno.