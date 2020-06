Davide Devenuto è Antonio Costello – Chi è – Rosy Abate 2

Davide Devenuto è Antonio Costello in Rosy Abate 2, una delle new entry che troviamo nella seconda stagione della fiction italiana. L’attore interpreterà in particolare un camorrista molto potente della città di Napoli. Dopo aver scoperto che la figlia frequenta il rampollo della Regina di Palermo, userà ogni mezzo pur di avere l’ex mafiosa al suo fianco.

Antonio Costello è un uomo molto pericoloso che ha le mani in pasta dappertutto. Sta persino cercando di gestire i suoi traffici al di fuori della Santa Alleanza, che lo obbliga in qualche modo ad esserne suddito. La sua presenza nella vita degli Abate provocherà inoltre una frattura fra la Regina e il figlio.

Davide Devenuto è Antonio Costello – La scheda

Davide Devenuto è Antonio Costello, un vedovo e padre di famiglia. La figlia Nina (Maria Vera Ratti) inizierà una relazione con Leonardo (Vittorio Magazzù), il figlio di Rosy (Giulia Michelini) e questo gli darà modo di attirare la Regina nella sua ragnatela. Costello infatti gli proporrà di diventare uno dei suoi uomini di fiducia e presto gli chiederà di uccidere O’ Mastino, uno spacciatore a cui il giovane Abate deve dei soldi per la droga. Nello scontro a fuoco però morirà anche Nadia, una poliziotta, e sarà il ragazzo a doversi addossare la colpa.

Per riuscire ad avvicinare la Regina, Costello deciderà poi di utilizzare le sue pedine per impedire che venga arrestata per omicidio. Poi le chiede di aiutarlo ad uscire dalla Santa Alleanza, ma la donna organizza una trappola per farlo arrestare. Dopo aver capito il tradimento, il camorrista invierà uno dei suoi sicari ad uccidere la Regina. Poi obbliga al suo stesso figlio di eliminarla una volta per tutte, mentre si scopre la verità sulla morte di Nadia. Davide Devenuto è Antonio Costello, un uomo spietato che finirà presto nel mirino della protagonista.