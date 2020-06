F1 News – La Mercedes cambia look: addio alle “frecce d’argento”. Livrea nera per la lotta al razzismo

Mercedes non si dimostra solo eccezionale dal punto di vista delle prestazioni, ma anche dal punto di vista della sensibilizzazione riguardo il suo impegno nella lotta al razzismo e a ogni forma di discriminazione. Il team campione del mondo ha deciso di seguire l’esempio del movimento Black Lives Matter. La sua iniziativa sarà potente anche dal punto di vista visivo.

Il team diretto da Toto Wolff ha infatti svelato oggi le nuove livree con cui le W11 correranno l’intera stagione 2020 di Formula 1. L’argento rimane, ma questo lascerà ampio spazio al nero, per una livrea nero-argentata molto elegante, ma soprattutto dall’alto significato. Sull’halo appaiono le scritte End Racism e il logo dell’iniziativa #WeRaceAsOne promossa dalla F1.

“Siamo orgogliosi della nostra cultura e dei nostri valori. Premiamo il contributo di ogni singolo individuo e i membri del nostro team ci dicono che l’esperienza all’interno del nostro team è inclusiva. Ma nella nostra organizzazione, solo il 3% della nostra forza lavoro si identifica come appartenente a gruppi etnici minoritari e solo il 12% dei nostri dipendenti sono donne. Questa mancanza di diversità dimostra che dobbiamo trovare nuovi approcci per attrarre talenti da molte aree della società che attualmente non raggiungiamo. Sappiamo che il nostro team sarà più forte se riusciremo ad attrarre talenti dal pool più ampio possibile e ci impegniamo a raggiungere questo obiettivo attraverso azioni positive”, si legge nel comunicato rilasciato questa mattina dal team.

Anche per questi motivi Mercedes ha deciso di correre con una livrea che mostra tanto nero, in modo tale da mostrare il proprio impegno sociale e migliorare le diversità nella squadra. Si tratta anche di una chiara dichiarazione del fatto che Mercedes è contro il razzismo e le discriminazioni.

Le storiche silver arrows diventano black arrows, per colpire al cuore una società a volte cieca nei confronti delle minoranze. È la chiusura di un cerchio che prima di tutti Lewis Hamilton — dalle battaglie animaliste a quelle per il diritto all’istruzione ma soprattutto contro il razzismo in favore del movimento Black Lives Matter nato dopo l’assassinio di George Floyd in Usa – ha iniziato a tracciare con una forza che non si vedeva dai tempi di Cassius Clay.