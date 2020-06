Film Stasera in Tv – King Kong – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film King Kong. Coproduzione statunitense e neozelandese del 2005 per la regia di Peter Jackson, con Naomi Watts, Jack Black, Adrien Brody, Jamie Bell, Kyle Chandler. Il film è il primo successivo al Signore degli Anelli del regista neozelandese: Jackson ha dichiarato a più riprese che il suo sogno di cineasta era proprio girare un rifacimento di King Kong, e che il successo della trilogia tratta dai libri di Tolkien gli ha consentito di farlo liberamente, sia in quanto a budget che per durata della pellicola, che dura infatti più di tre ore. Tra le curiosità: colui che ha “interpretato” Gollum, Andy Serkis, è anche colui che dona le movenze a King Kong. Il film vinse tre premi Oscar su quattro candidature: miglior sonoro, miglior montaggio sonoro e migliori effetti speciali.

King Kong – Trama

Un giovane regista indipendente e non particolarmente fortunato di nome Carl Denham coinvolge nel progetto di un documentario esotico la bellissima Ann Darrow, attrice di successo che sembra aver smarrito sicurezze in seguito alla perdita del lavoro. La donna si convince perché la sceneggiatura della pellicola è stata scritta da Jack Driscoll, che lei ammira particolarmente. Dopo una serie di lungaggini, la troupe parte alla volta del Pacifico a bordo della SS Venture. Solo durante il viaggio i componenti della spedizione scopriranno che la meta è la misteriosa Skull Island: un luogo dove incontreranno tribù primitive, animali preistorici, ed un gigantesco gorilla destinato a cambiare le loro vite…

King Kong – Trailer Video

King Kong – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: King Kong

Genere: Avventura

Durata: 3h 5m

Anno: 2005

Paese: Nuova Zelanda, USA

Regia: Peter Jackson

Cast: Naomi Watts, Jack Black, Adrien Brody, Jamie Bell, Kyle Chandler

King Kong – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso su Mediaset 20, (canale 20 del digitale terrestre), alle ore 21.04 di oggi, lunedì 29 Giugno 2020. La programmazione di Mediaset 20 lo prevede al termine dell’episodio quotidiano di The big bang theory.