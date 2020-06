Frasi del buongiorno – Le migliori di lunedì – 29 giugno

Frasi del buongiorno. Una nuova settimana inizia e per farlo con l’entusiasmo giusto, cosa potrebbe esserci di meglio che inviare delle frasi di buongiorno? Un modo per far sentire la propria presenza e per dare il senso di vicinanza anche a chi è lontano.

È importante trovare la frase giusta, per questo noi ne abbiamo selezionate diverse così che tu possa inviarle senza problemi a chi desideri. Tra frasi d’autore e non, la scelta è abbastanza completa per poter dare il buongiorno sia alla persona amata che ai tuoi familiari.

Frasi del buongiorno – Lunedì – 29 giugno

• Nessun giorno è uguale all’altro, ogni mattina porta con sé un particolare miracolo il proprio momento magico, nel quale i vecchi universi vengono distrutti e si creano nuove stelle (Paulo Coelho)

• l’alba ha una sua misteriosa grandezza che si compone d’un residuo di sogno e d’un principio di pensiero (Victor Hugo)

• Oggi non è che un giorno qualunque di tutti i giorni che verranno ma ciò che farai in tutti i giorni che verranno dipende da quello che farai oggi (Ernest Hemingway)

• Ogni nuovo mattino uscirò per le strade cercando i colori (Cesare Pavese)

• Nessuno può sapere se non dopo una notte di patimenti quando dolce e prezioso agli occhi possa essere il mattino (Bram Stocker)

• Ogni giorno lì a qualcuno che c’è in lui qualcosa che ammiri e apprezzi: ti accorgerai che occorrono meno di due secondi per far felice una persona (Richard Carlson)

• Ogni giorno è diverso dall’altro, ogni Alba porta con sé il suo speciale miracolo, il suo istante magico, in cui si distruggono gli universi passati e nascono nuove stelle. I Navajo insegna nei loro bambini che ogni mattina il sole che sorge è un sole nuovo, nasce ogni giorno, vive solo per quel giorno muore alla sera e non ritornerà più. Dicono ai loro piccoli che il sole ha solo questo giorno, un giorno ecco perché vivi bene la tua vita in modo che il sole non abbia sprecato il suo tempo prezioso. (Paulo Coelho)