Il giovane Montalbano – Il terzo segreto – Anticipazioni 29 giugno

Il giovane Montalbano ritorna con le repliche nel prime-time di Rai 1 del 29 giugno 2020. Verrà trasmesso l’episodio 5, Il terzo segreto, dove troveremo Salvo in veste inedita. Il protagonista infatti non sarà solo costretto a fare i conti con i Carabinieri per un nuovo caso, ma anche a rivelare parte del suo passato all’agente meno acuto del Dipartimento.

Le anticipazioni de Il giovane Montalbano ci parlano di segreti inconfessati. Purtroppo assisteremo anche alla prima crisi fra i due innamorati della fiction. La fidanzata di Salvo si sentirà messa in secondo piano rispetto al lavoro del Commissario e per questo gli regalerà una piccola vendetta amorosa.

Dove siamo rimasti

Nel quarto episodio de Il Giovane Montalbano, Carmine è ritornato al lavoro e ha cercato di minimizzare sulle sue condizioni di salute. Salvo (Michele Riondino) è preoccupato e teme che possa avere un nuovo infarto. Un timore che verrà confermato dalla confessione di Fazio, costretto a rivelargli di aver ricevuto brutte notizie dai medici. Intanto, Livia (Sarah Felberbaum) conosce il padre di Salvo e cerca in qualche modo di farli riavvicinare. Il Commissario però le svela di aver subito un duro colpo da ragazzino, quando ha scoperto che il padre aveva una seconda famiglia altrove.

Il giovane Montalbano – Il terzo segreto – Trama

Con l’uscita di Carmine, il Dipartimento è rimasto ormai orfano di un Ispettore. Per un Fazio che esce però ce n’è un altro disposto ad entrare: si tratta del figlio di Carmine, Giuseppe (Beniamino Marcone). Come già accaduto in precedenza con Mimì (Alessio Vassallo), anche in questo caso Salvo reagirà male all’arrivo del nuovo ispettore. Il giovane poliziotto dovrà tra l’altro fare i conti con la natura schietta del Commissario e i suoi metodi bruschi. Salvo invece cerca di nascondere a tutti la verità: da qualche tempo soffre di strani incubi che gli impediscono di dormire la notte. Intanto dovrà occuparsi di due nuovi casi di omicidio. Il primo è legato ad una lettera anonima inviata in Commissariato e in cui si predice un incidente in un cantiere. Il protagonista scoprirà così che l’evento non è isolato e che ci sono diverse morti bianche avvenute nelle stesse modalità. Per risolvere il mistero, Salvo dovrà accettare di avere al suo fianco il Maresciallo Verruso dei Carabinieri.

A causa del forte dispiegamento degli uomini, il Commissario si ritroverà poi da solo a dover affrontare l’unica pista utile per le indagini. Potrà contare solo su Catarella (Fabrizio Pizzuto), a cui deciderà di confidare alcuni segreti legati alla sua vita. Le anticipazioni de Il giovane Montalbano ci parlano anche del secondo caso: qualcuno ha rubato dal Comune le pubblicazioni matrimoniali. Mentre cerca di risolvere il nuovo giallo, Salvo si ritroverà a fare i conti con la propria gelosia. Livia infatti si sente trascurata e non vede di buon occhio che il fidanzato metta al primo posto il suo lavoro. Così gli farà credere di avere una relazione con il suo vice.