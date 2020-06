Maria Vera Ratti è Nina – Chi è – Rosy Abate 2

Maria Vera Ratti è Nina in Rosy Abate 2, una delle new entry del secondo capitolo della fiction. La giovane Costello avrà un ruolo importante nella vita della Regina di Palermo, anche se in modo indiretto. Una ragazza dissoluta che finirà nel tunnel della droga, in cui trascinerà anche il nuovo fidanzato.

Nina Costello supera sempre i limiti e finisce spesso in situazioni compromettenti. Sarà in una di queste che conoscerà Leonardo (Vittorio Magazzù), con cui inizierà una relazione. Anche se non fa parte dei traffici loschi del padre camorrista, diventerà uno dei motivi che spingeranno il ragazzo ad entrare nelle fila della Camorra.

Maria Vera Ratti è Nina Costello – La scheda

Maria Vera Ratti è Nina: avremo modo di conoscerla fin dal primo episodio della seconda stagione. La ragazza infatti verrà presa di mira da un gruppo di coetanei e rischierà di essere abusata. Per sua fortuna, un giovane cameriere accorrerà in suo aiuto senza paura di innescare una rissa. Grazie a questo incontro fortunato, fra i due ragazzi nascerà presto l’amore. Nina spingerà il fidanzato a compiere dei passi importanti, ma solo dopo averlo informato della verità sul conto del padre. Costello è un uomo potente e importante legato alla mafia di Napoli. Averlo come amico si rivelerà però una mossa azzardata per Leonardo e persino per la madre.

Anche la giovane Costello non sarà lontana dai problemi. Furti e assunzione di droga saranno all’ordine del giorno. Arriverà persino a rischiare la vita e dovrà essere Rosy (Giulia Michelini) ad aiutarla a non finire in overdose. Nonostante questo evento potenzialmente drammatico, la ragazza continuerà a percorrere la stessa strada e convincerà il fidanzato a fare altrettanto. Maria Vera Ratti è Nina, una ragazza che ha tutto da perdere e che non ha paura della morte.