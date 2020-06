Milan News – Calciomercato: Liziero nel mirino, ecco chi è il brasiliano – VIDEO

Milan News – Calciomercato: Liziero è il nome nuovo del mercato rossonero. Stando a quanto sostiene la testata brasiliana GloboEsporte, il Milan avrebbe iniziato ad allacciare contatti e inviare sondaggi per capire se il giocatore, 22enne del San Paolo, può rientrare tra gli obiettivi per la prossima stagione.

Milan News – Calciomercato: Liziero nel mirino

Il Milan ha messo nel mirino Liziero. Il giocatore è un centrocampista 22enne, di caratteristiche difensive, ma con un sinistro particolarmente educato. Al punto che può essere schierato anche da terzino ed esterno sinistro. Il giocatore è considerato uno dei pezzi pregiati della rosa paulista agli ordini di mister Diniz. Bravo in anticipo, negli inserimenti, e con un’ottima lettura di gioco, il calciatore potrebbe essere l’acquisto ideale da affiancare a Bennacer. Attualmente il club rossonero non è andato oltre contatti preliminari. Ciò che è noto è che il giocatore ha nel suo contratto una clausola rescissoria da 50 milioni di Euro che, se esercitata, gli consentirebbe di lasciare il San Paolo senza trattativa prima del termine del suo contratto, che al momento è nel 2023.

Come annuncia La Gazzetta dello Sport si tratta di un ritorno di fiamma: Liziero era finito tra gli obiettivi del Milan già nella scorsa stagione. In Brasile sono convinti che l’interesse di una grande del calcio europeo potrebbe convincere il San Paolo a lasciar partire il giocatore anche per molto meno della cifra della clausola. Una cifra, quella dei 50 milioni, giudicata però eccessiva per il ragazzo che, anche se talentuoso, deve essere ancora verificato nel calcio europeo. Per chi non lo conoscesse, la redazione di Giornal propone qui di seguito un video con le migliori giocate del centrocampista, che ha vestito anche la maglia della selezione giovanile verdeoro Under17. Arrivato all’esordio nella prima squadra del San Paolo nel 2018, ha finora raccolto con la formazione paulista 76 presenze tra campionato e coppe.

VIDEO – Ecco chi è Liziero nel mirino del Milan