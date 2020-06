Roma news – Olsen torna a Roma, ma non può giocare

Calciomercato Roma- Accordo non trovato tra Cagliari e Roma per il prolungamento di contratto di Olsen, portiere dei giallorossi andato in prestito ai rossoblu per una stagione. Il contratto scade il prossimo 30 giugno, ma le due società pare non trovino un accordo per un prolungamento di contratto.

Roma news situazione Olsen

Robin Olsen è arrivato nella capitale il 24 luglio del 2018, dopo aver giocato un mondiale con la sua nazione, la Svezia, da protagonista assoluto. Si trasferisce a titolo definitivo dal Copenaghen per 8,5 milioni di euro, più bonus, ed ha il compito di non far rimpiangere Alisson, trasferitosi a Liverpool.

Le prestazioni del portiere sono diverse dalle aspettative, alterna, infatti, buone prestazioni, a prestazioni del tutto insufficienti, con qualche papera di troppo. Dopo una sola stagione i giallorossi cercano di venderlo, ma riescono a strappare solo un prestito, e lo cedono quindi al Cagliari il 30 agosto 2019, dopo che nel finale di stagione, Ranieri gli preferisce Mirante.

Con i rossoblu parte subito da titolare, complice l’infortunio di Cragno, ma al rientro del portiere italiano, lo svedese finisce nuovamente in panchina. Il prestito del portiere termina il 30 giugno prossimo, ma i rossoblu non sono intenzionati a riscattare il giocatore ne a chiedere un nuovo prestito, e ad Olsen toccherà tornare a Roma, ma il giocatore non potrà disputare gare ufficiali, potrà solo allenarsi in attesa di una nuova sistemazione, che al momento non esiste.

Si aggiunge cosi anche il suo nome, alla lunga lista di partenti, con Under in direzione Napoli e Dzeko che ha ripreso i contatti con l’Inter, visto che non ha intenzione di spalmarsi l’ingaggio fino al 2023. La situazione in casa Roma si fa sempre più complicata, e se resta Smalling la società non investirà su Vertonghen per risparmiare soldi, visto che se non vende non potrà iscriversi al prossimo campionato di Seria A. Questo cosa vuol dire? Il fallimento è dietro l’angolo ed i giallorossi devono sanare quanto prima il debito che hanno cumulato, hanno urgenza di vendere e non possono permettersi di fare sconti.

A quanto pare si sono fermate anche le trattative per la cessione della società, al momento i giallorossi navigano in acque agitate anche in campionato, visto che il K.O. di ieri contro il Milan fa aumentare i malumori di una società che ormai è alla deriva.