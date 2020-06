Vittorio Magazzù è Leonardo – Chi è – Rosy Abate 2

Vittorio Magazzù non è più un volto sconosciuto agli occhi dei fan di Rosy Abate 2. Il suo personaggio Leonardo è infatti il figlio della Regina di Palermo e ha regalato all’attore la possibilità di farsi conoscere ancora di più dai telespettatori. Non si tratta della sua prima esperienza in fiction e serie, ma di un nuovo trampolino di lancio verso una carriera di successo.

Chi è Leonardo? Vittorio Magazzù interpreta un ragazzo schivo e problematico, cresciuto senza madre e con un forte rancore da gestire. Anche se hanno un passato diverso, il figlio di Rosy si ritroverà a ripercorrere la sua stessa strada e finirà fra le fila della mafia.

Vittorio Magazzù è Leonardo – La scheda

Vittorio Magazzù è Leonardo, un ragazzo che è dovuto crescere da solo. Da piccolo è stato affidato ad una famiglia di Napoli e non ha potuto ricevere l’affetto della madre. Rosy (Giulia Michielini) lo ha creduto morto ad un certo punto, ma non ha mai smesso di cercarlo. Dopo aver scoperto che era ancora in vita, la donna ha deciso di rintracciarlo e ne ha ottenuto l’affidamento. Per Leonardo però non sarà semplice avere a che fare con una madre che è sempre stata assente. Deciso a percorrere la sua strada, finirà nei guai per salvare una ragazza. Si tratta di Nina Costello (Maria Vera Ratti), la figlia di un camorrista. Questo evento gli permetterà non solo di conoscere l’amore, ma anche di diventare uno dei picciotti di Costello.

Non trascorrerà molto tempo prima che si ritrovi con una pistola in mano. Purtroppo a farne le spese sarà una poliziotta che ha aiutato la Abate in diverse occasioni. La madre dovrà fare quindi di tutto per evitare che il ragazzo finisca dietro le sbarre. Anche se la Polizia si ritroverà presto sulle sue tracce. Al tempo stesso, Leonardo dovrà rendere conto a Costello e superare certi limiti. A consolarlo ci sarà solo l’amore di Nina, anche se a causa della ragazza inizierà a provare il gusto per la droga. Vittorio Magazzù è Leonardo, un personaggio che vedremo anche nel corso del terzo capitolo della fiction.