Calciomercato – Arthur – Jovic – Remy – Tutte le operazioni del 30 giugno

Mentre stasera riparte la Serie A con due anticipi fondamentali per lo scudetto e per la zona salvezza il calciomercato tiene banco con le prime ufficialità e tante trattative sui vari tavoli delle nostre società.

Arthur- Juventus: è ufficiale

E’ arrivata anche l’ufficialità del passaggio alla Juventus di Arthur proveniente dal Barcellona, così come quella di Pjanic che è un nuovo calciatore dei blaugrana. Il club italiano pagherà 72 milioni di euro più 10 di bonus. Pjanic ha invece firmato un contratto da quattro stagioni coi catalani e avrà una clausola da 400 milioni. Operazione da 60 milioni di euro più 5 di bonus. Entrambi i calciatori finiranno però la stagione con le loro ormai ex squadre.

Milan: idea Jovic e non solo

Il Milan è tornato alla carica per Jovic del Real Madrid, calciatore che piace da tempo ma che ha un ingaggio ritenuto fuori portata dalla società rossonera. Nella giornata di oggi è atteso a Milano l’agente del calciatore, il quale vuole proporre al Milan un’idea che al Real Madrid andrebbe bene e cioè un prestito biennale con diritto di riscatto, opzione che potrebbe agevolare i rossoneri.

Benevento: la Serie A festeggiata con l’acquisto di Remy

Il Benevento festeggia la Serie A regalandosi… Loic Remy. L’attaccante in scadenza col Lilla è arrivato in Italia e già oggi si sottoporrà così alle visite mediche prima di firmare il contratto con i giallorossi: per lui biennale con opzione per un ulteriore anno.

Verona: ha rinnovato Veloso

Rinnovo di contratto in casa Hellas Verona, con Miguel Veloso che ha prolungato per un’altra stagione, ovvero fino al 30 giugno 2021. Questo il comunicato del club: “Hellas Verona FC è lieto di comunicare il prolungamento di contratto di Miguel Veloso, che si è legato al Club gialloblù anche per la prossima stagione, 2020/2021”.