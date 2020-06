DIRETTA STREAMING – Genoa – Juventus – Risultato LIVE, Gol e Highlights

Partita molto importante sia per il Genoa che la Juventus, per obiettivi diametralmente opposti, quella che andranno ad affrontare alle ore 21.45 martedì 30 giugno, incontro valevole per la 29esima giornata di Serie A.

Come stanno le squadre

Il Genoa attualmente 16esimo in graduatoria con 25 punti, segno di un’altra stagione non facilissima, dove l’obiettivo della salvezza appare possibile ma per nulla scontato. I grifoni arrivano dal pareggio interno contro il Brescia per 2 a 2, dopo essere stati avanti per 2 a 0 per la prima parte del match.

La Juventus sta ritrovando pian piano la migliore condizione fisica e mentale dopo la sconfitta in Coppa Italia contro il Napoli che non ha soddisfatto tifosi e dirigenza, con due vittorie nette contro Bologna e Lecce, rispettivamente per 0-2 e 4-0.

Genoa – Juventus – Diretta Streaming

Esclusiva completa di Sky, la partita sarà visibile sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite), oltre che tramite app SkyGo, disponibile per smartphone, tablet, smart tv ed tutti i principali dispositivi Android e iOs. In ultimo, sarà possibile assistere al match attraverso NowTv, la web tv di Sky.

Genoa – Juventus – Highlights

