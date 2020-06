DIRETTA STREAMING – Torino – Lazio – Risultato LIVE, Gol e Highlights

Partita molto interessante e delicata quella che andrà in scena tra Torino e Lazio, incontro valevole per la 29esima giornata di Serie A. Fischio d’inizio alle ore 19.30 del giorno 30 giugno 2020.

Come stanno le squadre

Non è stata una stagione particolarmente felice per il Torino che da ambizioni europee è andato incontro a tante problematiche sia relative al campo che extra calcistiche, tanto da portare all’esonero di Mazzarri pochhe giornate prima dello stop dovuto al Covid, sostituito con Moreno Longo, ex tecnico delle giovanili granata. Finora è arrivato un solo successo sotto la nuova gestione, ed in generale solo 2 vittorie nel 2020.

Stagione invece molto sopra le aspettative quella della Lazio che dopo aver praticamente messo in cassaforte la qualificazione alla prossima Champions League (obiettivo stagionale per Lotito), il collettivo guidato da Simone Inzaghi ha trovato una grande continuità e ancora adesso i biancocelesti sono ma principale squadra definibile “anti-Juve”, visto che dista 4 punti dalla capolista bianconera.

Torino – Lazio – Diretta Streaming

Essendo esclusiva Sky il match sarà trasmesso in diretta tv via satellite e andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite).

Sarà possibile seguire l’incontro anche attraverso SkyGo per tutti gli abbonati, tramite app ufficiale per Android e iOS, disponibile per smartphone, tablet, smart tv, Amazon FireStick e altri dispositivi analoghi, oltre che per personal computer.

In alternativa è possibile usufruire di NowTv, la web tv di Sky.

Torino – Lazio – Highlights

Attraverso questo articolo sarà possibile seguire l’andamento del match in diretta live tramite il widget qui sotto, che verrà aggiornato in tempo reale su ogni azione della partita.

L’articolo verrà inoltre aggiornato in diretta tramite dei video delle azioni salienti della partita, come goal, rigori, episodi var e simili. Restate sintonizzati così da non perdere nessuna emozione.