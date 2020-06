Film Stasera in Tv – Cate McCall Il confine della verità – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film Cate McCall Il confine della verità. Pellicola di produzione statunitense del 2013, per la regia di Karen Moncrieff, con Kate Beckinsale, Clancy Brown, Nick Nolte nei ruoli principali. Pellicola per gli appassionati di legal thriller e dibattiti processuali, che occupano un minutaggio rilevante della narrazione.

Cate McCall Il confine della verità – Trama

Dopo aver conosciuto improvvisa fama e successo da giovane, Cate McCall (Kate Beckinsale) è stata costretta ad abbandonare la sedia di procuratrice per via della sua tossicodipendenza, che le è costata anche l’allontanamento della figlia. Ormai in via di riabilitazione, nel tentativo di riacquistare credibilità e ottenere la custodia della figlia, Cate accetta di tornare a esercitare come avvocato per difendere una donna accusata ingiustamente di omicidio. Durante lo svolgimento delle sue indagini, si ritrova però a scontrarsi con i propri demoni personali e con una rete di poliziotti corrotti, scoprendo le falle di un sistema giudiziario che si ferma alle sole apparenze senza ricercare davvero la verità.

Cate McCall Il confine della verità – Trailer Video

Cate McCall Il confine della verità – La scheda del film

Titolo Originale: The Trials of Cate McCall

Genere: Drammatico

Durata: 1h 35m

Anno: 2013

Paese: USA

Regia: Karen Moncrieff

Cast: Kate Beckinsale, Clancy Brown, Nick Nolte, Anna Anissimova, James Cromwell, Mark Pellegrino, Taye Diggs, Dale Dickey, Isaiah Washington

Cate McCall Il confine della verità – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso su Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre) alle ore 21.10 di oggi, 30 Giugno 2020. La programmazione di Rai Movie lo prevede al termine dell’altro film Fico d’India.