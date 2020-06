Formula 1 – Mercedes: il capo dei motoristi lascia il team

La Mercedes perde uno dei suoi pezzi pregiati, il capo dei motoristi Andy Cowell. Una figura centrale nei successi degli ultimi anni delle Frecce d’Argento, le quali nei primi anni dell’avvento delle power-unit ibride hanno potuto contare su un enorme vantaggio dato proprio dal motore. Per rendere l’idea del peso dell’ingegnere britannico, basti dire che la sua figura verrà sostituita da ben cinque persone che si occuperanno del propulsore di F1, di quello di Formula E e delle sviluppo e produzione dei motori di Mercedes-AMG. Hywel Thomas sarà il nuovo responsabile per quanto riguarda la power-unit di F1.

Anche per questo motivo, la separazione sarà graduale: Cowell contribuirà alla transizione e lavorerà su un grande progetto futuro fino almeno all’inizio del 2021. Il 51enne ha ricoperto i ruoli di direttore tecnico ed ingegnere dal 2008, assumendo la carica di direttore della divisione High Performance Powertrains (HHP) nel 2013: ”Dopo 16 piacevoli anni di lavoro per HPP, ho deciso che è il momento giusto per lasciare il mio ruolo e cercare una nuova sfida nel settore dell’ingegneria. È stato un onore assoluto lavorare per Mercedes e, in particolare, essere Amministratore delegato di HPP per sette anni. Grazie a tutti coloro che mi hanno fornito opportunità così straordinarie e sfide divertenti, in particolare Ola Källenius che ha avuto il coraggio di supportarmi nel 2006”.

Il team principal Toto Wolff ha ringraziato Cowell, sottolineando come la sua partenza non indebolirà la Mercedes: ”La leadership di Andy nella squadra dell’HPP è stata un fattore chiave per i nostri successi in campionato nelle ultime stagioni. Ha dato un contributo eccezionale al nostro retaggio nel settore automobilistico e dal 2013 ho apprezzato il nostro rapporto di lavoro. Sono sicuro che godrà di grande successo nella prossima sfida che deciderà di affrontare. La nostra filosofia è sempre stata che un team vincente sia un’organizzazione dinamica e che il cambiamento sia una parte naturale dello sviluppo di ogni azienda. Sono particolarmente lieto che siamo stati in grado di lavorare insieme per creare una nuova struttura di leadership, basandoci sulla forza in profondità del team di Brixworth (dove ha sede la divisione HPP, ndr). Ciò ci metterà in una posizione molto forte per gli anni a venire, poiché miriamo a stabilire nuovi parametri di riferimento in F1 e Formula E”.