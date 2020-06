Frasi vacanze – Le migliori di oggi martedì – 30 giugno

By

Frasi vacanze. Finalmente ci siamo e le vacanze sono prossime per potersi rilassare e godersi il mare o la montagna. È tempo per dedicarsi alla famiglia a sé stessi e magari riordinare le idee per i nuovi progetti.

Probabilmente, quest’anno, a causa del Covid, le vacanze avranno un sapore diverso ma sono già tanti gli italiani che non ci rinunciano. Certamente si resta in Italia anche per favorire la ripresa economica e la voglia di esplorare è sempre tanta. Meravigliosi luoghi incantati tutti da vivere per conoscere un territorio che ha.

Frasi vacanze – Le migliori di martedì – 30 giugno

• Estate, giorni caldi e torridi voglia di mare di nuotare di sole d’amore. Le donne si apprestano a preparare i bagagli senza dimenticare fermarmi e ventagli. Quante aspettative sognano e sperano in una vacanza magica e fantastica. Nelle spiagge sotto gli ombrelloni sboccerà nuovi amori. Nuove emozioni e passioni si uniranno. Quante promesse si faranno sapendo che già non si avvereranno al momento di ripartire sarà un po’ come morire.

• La felicità assomiglia delle vacanze in riva al mare in un’estate piovosa dove solo l’ultima giornata è stata bella e questo è sufficiente per rimpiangerle (Irene Nemorovsky)

• Vi è sempre un ambivalenza nel lavoro che è al tempo stesso un asservimento, una fatica, ma anche una fonte di interesse e un elemento di equilibrio, un fattore di integrazione alla società. Questa ambiguità si riflette nella pensione che si può considerare una specie di grande vacanza o come una caduta tra gli scarti. (Simone de Beauvoir)

• Dopo una notte orrenda piena di dubbi passata a decidere sulle vacanze alternative il gruppo finì per dividersi a seconda dei gusti e delle tendenze

• Quando non hai tempo di fermarti a riflettere è un problema. Giocava vinceva andava da un torneo all’altro punto anche le mie vacanze erano fatte di corsa. Le sconfitte invece mi lasciano del tempo ed è abbastanza gradevole avere una vita più normale (Roger Federer)