Genoa-Juventus – Formazioni ufficiali del match

Genoa – Juventus: formazioni ufficiali. L’attesa per il fischio d’inizio di Genoa-Juventus, partita in programma stasera 30 Giugno 2020 alle ore 21.45 allo Stadio Ferraris in Marassi a Genova, sta per finire. È praticamente tutto pronto per l’inizio della sfida: allo stadio, ovviamente chiuso ai tifosi per le conseguenze dell’emergenza coronavirus, sono ancora presenti gli striscioni del Genoa dedicati agli abbonati.

Genoa-Juventus – Formazioni ufficiali

Il Genoa conferma Perin tra i pali e la linea di difesa a tre composta da Romero, Soumaoro, e dal rientro di Masiello. Sulle fasce spazio a Biraschi e Barreca, mentre al centro del campo Schone e Sturaro saranno affiancati da Behrami. In avanti spazio a Iago Falque e a Sanabria, con Pandev pronto a subentrare dalla panchina per dare una mano ai propri compagni.

La Juventus conferma la presenza di Dybala e Cristiano Ronaldo, come annunciato ieri in conferenza stampa da Maurizio Sarri. Il mister recupera dalla squalifica Danilo, che torna in campo regolarmente sulla fascia. A centrocampo presente Pjanic dopo l’annuncio ufficiale del suo trasferimento al Barcelona. In avanti il ballottaggio Douglas Costa-Bernardeschi viene risolto a favore del secondo.

Genoa-Juventus 29° giornata Serie A 2019/2020

Stadio L. Ferraris, Genova, 30 Giugno 2020 ore 21.45.

GENOA (3-5-2): 1 Perin; 17 Romero, 92 Soumaoro, 55 Masiello; 14 Biraschi, 85 Beharami, 20 Schone, 27 Sturaro, 3 Barreca; 10 Iago Falque, 9 Sanabria. All: Nicola

JUVENTUS (4-3-3): 1 Szczesny; 16 Cuadrado, 4 de Ligt, 19 Bonucci, 13 Danilo; 30 Bentancur, 5 Pjanic, 14 Matuidi; 33 Bernardeschi, 10 Dybala, 7 Ronaldo. All: Sarri