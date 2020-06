Genoa-Juventus in tv: orario e dove vederla in streaming

Genoa-Juventus è la seconda partita del 29^ giornata di Serie A.

La gara si disputerà oggi 30 giungo 2020 alle ore 21:45 allo stadio Luigi Ferraris di Genova.

Si giocherà a porte chiuse in conseguenza delle disposizioni governative attuate per far fronte all’emergenza sanitaria post covid19.

La gara Genoa-Juventus sarà trasmessa in diretta tv da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Inoltre potrà essere seguita, per gli abbonati Sky, anche attraverso l’app SkyGo presente negli store per dispositivi Android ed Apple così da potersi godere la gara anche da smartphone o tablet.