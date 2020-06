Genoa – Juventus – Pronostico

Genoa – Juventus è la gara conclusiva di oggi che inizierà alle ore 21:45 per la 29a giornata di Serie A. Un vero e proprio testacoda importantissimo per entrambe le compagini, che non possono permettersi di perdere punti.

Genoa – Juventus: come arrivano alla gara

Il Genoa è reduce dal pareggio in rimonta ottenuto a Brescia, grazie a due rigori trasformati da Iago Falque e Pinamonti che hanno permesso di recuperare il momentaneo 2-0 dei bresciani. Il punto conquistato ha permesso alla squadra di Nicola di mantenersi appena fuori dalla zona retrocessione, ma di certo la classifica resta molto precaria e per questo stasera dovrà dare l’anima in campo per strappare almeno un pareggio contro la capolista.

La Juventus continua invece la sua serie di vittorie, nell’ultima giornata si è sbarazzata facilmente del Lecce con un rotondo 4-0, che gli ha consentito di restare a 4 punti dalla Lazio che la insegue per la lotta al titolo. Questa sera i bianconeri scenderanno in campo proprio dopo la Lazio e quindi sapranno se i biancocelesti si saranno avvicinati in classifica o meno, ma questo non cambierà la fame di successo che accompagna la squadra di Sarri.

Genoa – Juventus: Il nostro pronostico

Partita sulla carta molto più che scontata a favore degli ospiti, i quali sono superiori in tutto, ma a volte la fame di punti può fare miracoli, anche se sinceramente non crediamo a questa opportunità, quindi consigliamo la giocata sul segno 2 + GOL.