Hakimi – Inter – Tutte le novità di oggi

Hakimi – Inter, è iniziata l’avventura italiana del laterale marocchino, giunto a Milano per sottoporsi alle visite mediche e poi firmare il contratto che lo legherà ai nerazzurri.

Hakimi: ecco quanto è costato

L’Inter ha versato al Real Madrid 40 milioni di euro più bonus, quindi la cifra finale dell’operazione sfiora i 50 milioni di euro, in più la squadra spagnola si è assicurata un futuro diritto di prelazione nel caso in cui l’Inter dovesse decidere di cederlo. Il Real Madrid, grazie a questa opzione, potrebbe pareggiare l’eventuale offerta accettata dall’Inter e riportare a Valdebebas l’esterno.

Il contratto di Hakimi: i dettagli

Hakimi non appena terminerà le visite mediche formerà un contratto di 5 anni con l’Inter da quasi 6 milioni di ingaggio comprensivo di bonus. Cifra che attualmente percepisce Godin, il quale però è stato messo sul mercato da Marotta.

Hakimi: il saluto agli amici del Borussia

Il marocchino è sbarcato a Milano intorno alle 11:00 di questa mattina e nonostante la giornata ricca di impegni ha avuto il tempo di scrivere un messaggio sui social per gli ormai ex compagni di squadra del Borussia Dortmund: “E’ arrivato il momento di chiudere una tappa bella della mia vita. Dopo due anni meravigliosi, mi preparo per salutare questo club che mi ha dato tanta felicità. Dal primo momento, il trattamento ricevuto da club e città è stato incredibile. Dortmund è stata casa mia per due anni, è stata la scelta giusta. Ringrazio i miei compagni, il corpo tecnico, e tutto il personale del club per la gentilezza e per la fiducia che mi hanno dato. E poi la meravigliosa tifoseria, che ci ha dato sempre appoggio incondizionato. Non dimenticherò mai il Muro Giallo, semplicemente meraviglioso. E poi ringrazio la mia famiglia e gli amici, per l’appoggio avuto in ogni momento. Spero che un giorno le nostre strade tornino a incrociarsi. A presto, Borussia Dortmund”.

Terminata la prima parte delle visite

Hakimi ha terminato la prima parte delle visite mediche all’Humanitas di Rozzano, adesso sarà accompagnato al CONI per l’idoneità sportiva, per poi mettere nero su bianco l’accordo con i nerazzurri.