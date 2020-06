Le donne più vanitose secondo l’oroscopo: classifica

Chi passa troppo tempo a rimirarsi davanti allo specchio certamente è una persona vanitosa. Ma chi sono esattamente le donne più vanitose secondo l’oroscopo? Scopriamo la classifica delle stelle.

1. La Bilancia

Al primo posto tra le donne più vanitose secondo l’oroscopo la classifica vuole la Bilancia. Le native del segno zodiacale della Bilancia sono quelle che più di tra tutte le donne tengono al loro lato estetico. Le donne della Bilancia vogliono essere eleganti e impeccabili ma badano solo e un po’ troppo all’aspetto fisico, non soltanto il loro ma anche quello degli altri. Comportandosi in questo modo la donna Bilancia sottovaluta il suo lato interiore e quello delle altre persone, commettendo grossi errori di valutazione.

2. La Leone

Al secondo posto nella classifica delle donne più vanitose secondo l’oroscopo troviamo la Leone. Le native del segno zodiacale del Leone vogliono risplendere. Le donne del segno zodiacale del Leone sono molto vanitose e passano molto tempo davanti allo specchio. Alle Leone piace essere guardate e apprezzate, curano il loro look nel minimo dettaglio, soprattutto per quanto riguarda la pettinatura: le Leone sono sempre dal parrucchiere.

3. La Gemelli

Al terzo posto nella classifica delle donne più vanitose secondo l’oroscopo troviamo la Gemelli. Le native del segno zodiacale dei Gemelli sono molto vanitose ma non tanto per quello che riguarda l’aspetto fisico. Le donne dei Gemelli tendono più che altro a vantarsi delle loro capacità, dei propri presunti meriti e talenti. Le Gemelli amano ricevere complimenti ed essere notate, vogliono essere ricordate.

4. La Sagittario

Al quarto posto tra le donne più vanitose secondo l’oroscopo c’è la Sagittario. La donna del segno zodiacale del Sagittario nella sua semplicità è molto vanitosa. Le donne del segno del Sagittario non amano molto il make-up e i trattamenti estetici ma prediligono un look acqua e sapone. Nonostante ciò le Sagittario sono comunque molto attente alla loro apparenza, di cui vogliono dare un’immagine naturale. Curano anche la forma fisica, vanno in palestra, seguono un’alimentazione sana, non sono interessate agli eccessi alimentari né ai vizi del fumo e dell’alcool.

5. La Ariete

Chiude la classifica delle donne più vanitose secondo l’oroscopo al quinto e ultimo posto la Ariete. Le native del segno zodiacale dell’Ariete fanno della loro vita in generale un vanto. Dal punto di vista delle qualità personali le donne Ariete non ne hanno ma se ne vantano, cercando sempre di mettere in ombra le altre. Dal punto di vista estetico le donne del segno zodiacale dell’Ariete non sono molto dotate a causa di un fisico generalmente tarchiato in affinità con quello dell’animale che rappresenta il segno. Ciononostante cercano di curarsi in ogni modo convincendosi da sole di essere bellissime.