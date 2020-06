Milan News: si lavora per la conferma di Rebic. Riscatto per Saelemaekers

Milan News – Calciomercato: il club rossonero sta iniziando a lavorare per la conferma di Ante Rebic. L’attaccante croato ha vissuto un vero e proprio exploit dall’arrivo di Pioli e viaggia spedito verso la conferma. Serve trovare il giusto assetto nelle valutazioni nell’operazione con l’Eintracht Francoforte che sarebbe interessato a confermare a propria volta André Silva. Nel frattempo si è deciso di riscattare il giovane Saelemaekers dall’Anderlecht.

Milan News: si lavora per la conferma di Rebic

Il Milan ha iniziato a lavorare con l’Eintracht Francoforte per la conferma di Ante Rebic. L’attaccante ha ampiamente dimostrato di meritare la maglia rossonera diventando top scorer della squadra, e giocando regolarmente solo nel girone di ritorno, appena ripreso. La soddisfazione è reciproca: il giocatore sta bene a Milano dopo un primo periodo di adattamento, e la società è contenta del suo rendimento. Il prestito biennale scade nel 2021 – stessa cosa vale per quello di André Silva all’Eintracht – e c’è tempo per trovare la migliore soluzione. Ma non si esclude che il Milan possa accelerare per chiudere l’operazione già nella prossima sessione di mercato, quella che inizierà il 1 Settembre. Serve trovare una valutazione del cartellino di Rebic che tenga conto anche del 50% che si è riservata la Fiorentina nella successiva cessione del giocatore al momento del passaggio dello stesso all’Eintracht. E che, nell’operazione, il Milan vorrebbe inserire il cartellino di André Silva. Una operazione non semplice: per questo si inizia a pensarci già da adesso.

Nel frattempo il club ha deciso di esercitare il riscatto per Alexis Saelemaekers, il centrocampista dell’Anderlecht arrivato a gennaio scorso. Perché il suo cartellino diventi completamente rossonero ci vorranno solo 7 milioni di Euro. Una cifra che la società spenderà di buon grado per il profilo del giocatore: giovane, 21enne, pienamente rientrante nelle direttive che si stanno impostando in vista dell’approdo di Rangnick. E poi la buona prova offerta contro la Roma sembra aver fugato gli ultimi dubbi: il ragazzo resterà a Milanello per crescere ulteriormente in chiave futura.