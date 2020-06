Oroscopo Paolo Fox – domani mercoledì 1 luglio 2020 – Previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani mercoledì 1 luglio 2020. Come inizierà il mese di luglio per l’Ariete, il Toro, i Gemelli e il Cancro? Turbamento interiore per l’Ariete, il Toro è arrabbiato e rischia di perdere le staffe. I Gemelli devono chiarire nelle prossime 24 ore, mentre il Cancro deve trovare la forza di aprirsi di più. Di seguito, l’oroscopo di Paolo Fox per domani.

Oroscopo Paolo Fox domani mercoledì 2 luglio 2020: Ariete

Come spiega l’oroscopo di Paolo Fox domani proverai un po’ di turbamento interiore che si trasformerà in aggressività verbale determinazione raggiungere i traguardi. Adesso c’è un progetto che non sai bene se accettare o portare avanti. Hai diversi nemici, hai degli ostacoli da superare, nella tua vita ci sono sempre sfide nuove da gestire con ,molta cautela. Giovedì e venerdì saranno due giornate interessanti.

Oroscopo Paolo Fox domani mercoledì 2 luglio 2020: Toro

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani ti sentirai agitato, forse perfino arrabbiato e rischierai di perdere le staffe. Tu sei una persona che difficilmente riesce a mascherare la propria rabbia e nelle prossime ore sarà molto forte la tentazione di sfogarla su qualcun altro. Basterà un piccolo contrattempo o ritardo per farti esplodere.

Oroscopo Paolo Fox domani mercoledì 2 luglio 2020: Gemelli

La raccomandazione che ti fa il popolare astrologo di Rai2 è quella di affrontare tutti i chiarimenti entro le prossime 24 ore, perché giovedì e venerdì due saranno giornate più pesanti. Questo periodo è molto interessante per chi vuole chiudere un affare o stringere un nuovo accordo, perché Saturno ti guarda di buon occhio e lo farà fino alla fine di luglio. Finalmente si risale la china e forse si sistema qualcosa!

Oroscopo Paolo Fox domani mercoledì 2 luglio 2020: Cancro

L’oroscopo di Paolo Fox per domani ti incoraggia ad aprirti ed esporti. In questo momento hai molti problemi da risolvere che ti rendono vulnerabile: l’istinto è quello di chiudersi in se stesso. La Luna, però, è in aspetto favorevole e sostiene i rapporti, le relazioni. È un buon periodo anche per fare nuovi accordi di lavoro, prendere nuovi contatti, magari aiutato da un mediatore.