Oroscopo Paolo Fox – domani mercoledì 1 luglio 2020 – Previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani mercoledì 1 luglio 2020. Sta per cominciare un nuovo mese: curiosi di scoprire come partirà luglio per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione? Ancora difficoltà sul lavoro per il Leone, la Vergine deve concentrarsi di suoi progetti. Bisogno di relax per la Bilancia, mentre lo Scorpione ritrova nuove motivazioni. Di seguito, le previsioni astrali dedicate a questi segni, tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani.

Oroscopo Paolo Fox domani mercoledì 2 luglio 2020: Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani avrai ancora delle difficoltà da risolvere sul lavoro. Il fatto è che hai a che fare con persone poco trasparenti, con cui proprio non ti trovi e hai tutta l’intenzione di chiudere i rapporti o di andartene tu, per cominciare un nuovo percorso. Questo è un periodo di profonda trasformazione; sarebbe il caso di viverlo con la persona giusta al proprio fianco.

Oroscopo Paolo Fox domani mercoledì 2 luglio 2020: Vergine

Domani, come anticipa Paolo Fox, avrai Saturno e Giove dalla tua parte: dovresti approfittarne per portare avanti i tuoi progetti di lavoro o avviarne di nuovi. In amore, invece, stai attraversando un momento di crisi: forse c’è stato un allontanamento oppure tu sei stato talmente assorbito da altre questioni da trascurare troppo il rapporto di coppia.

Oroscopo Paolo Fox domani mercoledì 2 luglio 2020: Bilancia

Come suggerisce l’oroscopo di Paolo Fox domani avresti bisogno di staccare la spina e rilassarti un po’. Purtroppo le stelle parlano di preoccupazioni e problemi di carattere pratico, forse lavorativo, fino alla fine di luglio. Stai facendo molta fatica a recuperare sul lavoro, dopo l’emergenza vissuta in primavera. L’amore, invece, può regalarti maggiori soddisfazioni, grazie a Venere in buon aspetto. Cerca solo di non buttarti in relazioni complicate da subito!

Oroscopo Paolo Fox domani mercoledì 2 luglio 2020: Scorpione

Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox domani avrai la Luna nel tuo segno, pronta a darti nuove intuizioni, a renderti più motivazione. Tu sei uno fra i segni più sensibili dello zodiaco: ti sarà capitato, più volte, di avere dei déjà-vu, di percepire emozioni particolari incontrando una persona. La Luna, nelle prossime ore, amplificherà queste capacità. Sfrutta le prossime giornate per riportare pace in famiglia o ritrovare l’intesa di coppia.