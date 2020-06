Torino-Lazio dopo 5′ Belotti segna da calcio di rigore [VIDEO]

Dopo soli 5 minuti di partita il Torino va in vantaggio contro la Lazio per un rigore assegnato da Massa, dopo un tiro di N’koulou finito sul braccio di Immobile all’interno dell’area di rigore. Da dischetto si presenta Andrea Belotti che guarda negli occhi Strakosha, e non sbaglia spiazzando il portiere e portando la sua squadra in vantaggio.

Il video del rigore trasformato: