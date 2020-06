Torino – Lazio in tv: orario e dove vederla in streaming

Due formazioni dalle ambizioni e andamento del campionato completamente opposti, Torino e Lazio andranno ad affrontarsi nella prima partita della 29esima giornata di Serie A il giorno 30 giugno 2020, fischio d’inizio programmato per le 19.30 allo stadio Grande Torino.

I due schieramenti

Annata iniziata male e non proseguita di certo meglio, quella del Torino, neanche dopo il cambio in panchina che ha visto Moreno Longo subentrare a Walter Mazzarri, visto che l’attuale allenatore dei granata ha finora racimolato solo una vittoria, tra l’altro sofferta, contro l’Udinese, per poi uscire sconfitto dal Cagliari per 4 a 2 nell’ultima partita. Granata a quota 14 in classifica con 31 punti.

Discorso differente per la Lazio che tiene vivo il campionato grazie alla vittoria molto chiacchierata in casa contro la Fiorentina, avvenuta in rimonta, completata grazie a decisioni arbitrali molto discusse. I biancocelesti sono la vera sorpresa del campionato, al secondo posto dietro la capolista Juventus, che dista 4 punti.

Torino – Lazio – Le probabili formazioni

Non saranno della partita per il Torino Zaza e Baselli causa infortunio, mentre la Lazio non potrà contare suglio oramai lungodegenti Lulic, Lucas Leiva e Cataldi, oltre che sul difensore Luis Felipe.

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Meité, Rincon, Ansaldi; Verdi, Berenguer; Belotti.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Immobile, Caicedo.

Torino – Lazio – Dove vederla in tv e in streaming

La gara sarà esclusiva Sky che detiene i diritti del match che andra in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). Sarà inoltre possibile seguire la partita tramite app SkyGo, disponibile per ogni dispositivo digitale basato su Android e iOS, nonchè personal computer e smart tv, oltre che su piattaforma NowTv, la web tv di Sky.

Inoltre, tramite questo articolo sarà possibile seguire l’intero andamento del match con l’ausilio del nostro widget piazzato qui sotto: