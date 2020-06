Torino-Lazio – Pronostico

Torino – Lazio è la partita che apre il 29° turno della Serie A. La gara si gioca oggi 30 Giugno 2020 alle ore 19.30 allo Stadio Olimpico di Torino. Ovviamente stadio a porte chiuse per le conseguenze dell’emergenza sanitaria e della pandemia da coronavirus. La partita mette di fronte due squadre reduci da un periodo di forma molto diverso.

Torino – Lazio: come arrivano alla gara

Il Torino è reduce dalla pesante sconfitta esterna per 4-2 contro il Cagliari, arrivata dopo la vittoria per 1-0 contro l’Udinese in casa. La squadra non è ancora pienamente al sicuro in chiave salvezza pur avendo sei punti di vantaggio sulla terzultima, il Lecce. Quota 40 punti, quel punteggio che generalmente viene considerato la garanzia per la permanenza in A, dista ancora 9 punti, da conquistare nelle rimanenti 10 partite. E i granata devono affrontare tre delle prime quattro in classifica (Lazio, Juve e Inter) nelle prossime quattro gare. Longo ha l’intera rosa a disposizione tranne Baselli (stagione finita per lui) e Zaza che ha un problema ai flessori da valutare: può scegliere la migliore formazione possibile.

La Lazio ha vinto due delle tre partite giocate dalla ripresa, perdendo soltanto fuori casa contro l’Atalanta, anch’essa lanciatissima. I biancocelesti non mollano il secondo posto e vogliono contendere lo scudetto alla Juventus fino all’ultima giornata. La squadra è apparsa leggermente meno brillante rispetto a prima dello stop del campionato, ma non ha perso capacità di andare a rete e determinazione nel portare a casa le partite. Inzaghi dovrà ancora fare a meno di Luiz Felipe e Lucas Leiva, e andranno valutate le diffide di Acerbi ed Immobile in vista della sfida contro il Milan nel prossimo turno.

Torino-Lazio: Il nostro pronostico

Partita sulla carta favorevole alla Lazio sia per la distanza in classifica che per le differenze tecniche degli uomini in campo. Tuttavia il Torino, in casa, è un osso duro per quasi tutte, e ha ancora bisogno di molti punti. Prevediamo una partita combattuta e nella quale potrebbe prevalere un po’ di stanchezza dopo la ripresa: il nostro pronostico è UNDER 2.5.