Armando Incarnato festeggia oggi un giorno speciale insieme a una persona che si è dimostrata parte fondamentale della sua vita. Negli ultimi giorni infatti, il cavaliere di Uomini e Donne ha deciso di mettere tutto da parte per passare del tempo prezioso con sua figlia.

Il cavaliere di Uomini e Donne dopo la chiusura del programma a causa della pausa estiva, ha deciso di mettere da parte ogni tipo di rancore e di critica per dedicarsi interamente a sua figlia. Quali sono le sue parole?

Armando Incarnato giorno speciale

Incarnato durante la giornata di oggi torna sul suo profilo Instagram per raccontare quanto si stia trovando bene in vacanza con sua figlia. Nonostante durante l’anno passato a Uomini e Donne non sia riuscito a trovare l’anima gemella, Armando spiega quanto sia importante per lui poter stare insieme a sua figlia.

Il cavaliere di Uomini e Donne, nelle ultime settimane all’interno del programma si è mostrato nuovamente contro Veronica Ursida, accusando di aver mentito durante la loro frequentazione e durante la conoscenza che nelle ultime settimane stava nascendo con Giovanni. Tra i due gli animi si sono coloriti quando, nelle ultime puntate Armando ha spiegato di essere in contatto telefoni con il suo ex fidanzato che, per diverse volte ha voluto intervenire anche all’interno della trasmissione.

Ora che Uomini e Donne è terminato però, Armando Incarnato si è concesso dei momenti di relax insieme a sua figlia, lasciando l’amore e le delusione lontano. Durante la giornata di oggi però, il cavaliere ha spiegato quanto oggi sia una giornata particolare. Cosa sta succedendo?

Cavaliere insieme a una persona speciale

Armando Incarnato sul suo profilo Instagram ha così deciso di spiegare in poche righe la giornata bellissima che passerà oggi. Le parole del cavaliere infatti, hanno lasciato molto sorpresi tutti i suoi follower che, non si aspettavano di vederlo così contento e felice.

Le sue parole infatti sono state: “Un giorno speciale con una persona speciale…

Amori che vanno, amori che vengono e amori che restano”. Un momento davvero speciale per il cavaliere di Uomini e Donne che, sta recuperando tutto il tempo perso con sia figlia.