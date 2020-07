Bologna-Cagliari – Pronostico, orario e dove vederla in tv

Bologna-Cagliari è una delle due partite delle 19.30 in programma oggi, 1 Luglio 2020, per la 29° giornata del Campionato di Calcio di Serie A. La giornata si è aperta ieri con le vittorie di Lazio e Juventus, fuori casa entrambe rispettivamente contro Torino e Genoa. Bologna-Cagliari si gioca allo stadio Dall’Ara di Bologna e si annuncia come una sfida di metà classifica tra due squadre che, a tratti, hanno sfiorato anche ambizioni più importanti in stagione.

Bologna-Cagliari: l’approccio al match delle due squadre

Il Bologna è reduce dalla vittoria esterna contro la Sampdoria per 1-2. Mihajlovic non ha nessuno squalificato ma ha quattro infortunati: Mbayé, Poli, Santander e Skov Olsen. Le motivazioni ai padroni di casa non mancheranno, anche se si giocherà senza pubblico per le note restrizioni dovute all’emergenza coronavirus. Vincere significherebbe andare a 40 punti ed occupare, almeno momentaneamente, l’ottava posizione in classifica.

Il Cagliari anche ha vinto nel turno precedente, rifilando un sonoro 4-2 al Torino in terra sarda. La squadra ha regalato così a Zenga la prima vittoria dopo l’esordio con la sconfitta contro l’Hellas Verona al Bentegodi. Il Cagliari è protagonista di uno dei primi addii al 30 giugno: Cacciatore infatti non ha firmato il rinnovo per la permanenza fino a fine stagione. Zenga ha inoltre sei infortunati, e tra questi due difensori (Pisacane e Klavan). Le poche rotazioni potrebbero diventare un problema con le partite ogni tre giorni.

Bologna-Cagliari: il pronostico

Bologna-Cagliari è partita dal pronostico aperto, ma vediamo favoriti i padroni di casa per uno stato di forma che si è mostrato complessivamente migliore rispetto a quello dei sardi, e per le motivazioni che gli uomini di Mihajlovic potrebbero trovare nel disperato tentativo di dare l’assalto all’Europa in queste ultime 10 giornate: segno 1.

Bologna-Cagliari: dove vederla in tv

Bologna-Cagliari sarà trasmessa in diretta tv da Sky, che possiede l’esclusiva di 7 partite su 10 di ogni turno del campionato. Andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 255 del satellite). Sarà inoltre visibile sui servizi in streaming Sky Go, riservato agli abbonati, e Now TV, che prevede un abbonamento apposito rinnovabile senza obblighi mensilmente.