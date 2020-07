Calciatori che hanno vinto più Mondiali: ecco chi sono

Vincere un Mondiale di calcio è già un’impresa storica, ma quando si riesce a vincerne più di uno allora si diventa leggenda. E’ le leggende nel calcio sono davvero pochissime, così come sono pochissimi i calciatori che possono pregiarsi di aver vinto più di un Mondiale.

Sono solo 3 i calciatori che hanno vinto più di un Mondiale e di seguito li andremo a scoprire insieme.

Pelè, il più vincente: 3 Titoli Mondiali

Edson Arantes do Nascimento conosciuto semplicemente come Pelè, è stato il più grande calciatore della storia del calcio brasiliano ed è stato l’unico in tutto il mondo ad aver avuto l’onore di vincere per ben 3 volte i Mondiali di calcio.

La prima volta è stata nel 1958 quando la massima competizione per Nazionali si è svolta in Svezia. Il Brasile vinse la finale proprio contro la Svezia per 5-2 e Pelè (allora 17enne), realizzò una doppietta diventando il calciatore più giovane della storia a segnare in una finale mondiale.

Il secondo titolo è arrivato nel 1962 in Cile, anche se Pelè prese parte alla prima partita contro il Messico e alla seconda contro la Cecoslovacchia, fino a quando non fu costretto ad abbandonare il campo per infortunio, un infortunio che gli fece saltare il resto della competizione, ma che comunque risulta far parte del palmares del brasiliano.

L’ultimo successo mondiale è arrivato in Messico nel 1970, quando in finale il Brasile sconfisse l’Italia per 4-1 e Pelè realizzò la prima rete dell’incontro.

Cafù il Pendolino: 2 Mondiali per lui

Cafù, calciatore conosciutissimo in Italia per aver vestito le maglie di Roma e Milan, ha vinto due Mondiali con il Brasile: nel 1994 e nel 2002.

Nel 1994 negli USA totalizzò 3 presenze, tutte da subentrato, ma in finale contro l’Italia (partita poi vinta ai rigori), entrò al 22′ disputando una buona gara.

Nei Mondiali di Corea e Giappone nel 2002 è stato invece grande protagonista e scendendo in campo nella finale vinta contro la Germania per 2-0 è diventato il primo calciatore della storia a disputare 3 finale dei campionati del Mondo.

Ronaldo il Fenomeno: 1 titolo e mezzo Mondiale vinto

Ronaldo Luís Nazário de Lima, conosciuto semplicemente come Ronaldo e soprannominato il Fenomeno, proprio come Cafù ha vinto i Mondiali del 1994 e del 2002, però con una netta differenza rispetto al compagno.

Nel 1994 Ronaldo era appena 17enne e prese solo parte alla spedizione statunitense, senza però giocare nemmeno un minuto in tutta la competizione.

Nel 2002 invece è stato il trascinatore del Brasile nei Mondiali di Corea e Giappone, infatti vinse anche la classifica cannonieri realizzando 8 gol in 7 partite rifacendosi appieno della finale persa nel 1998 contro la Francia.