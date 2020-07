Calciomercato Fiorentina – Sono giorni caldi per il futuro di Federico Chiesa, esterno classe ’97 della Fiorentina. Il giovane ragazzo ha un contratto in scadenza nel 2022 ma a quanto pare in questa sessione di mercato potrebbe andare via dalla città che lo ha visto nascere, crescere ed esplodere sia nel calcio che nella vita.

Il padre Enrico Chiesa, è un ex calciatore, e proprio nella viola ha costruito gli anni migliori della propria carriera. Il padre a Firenze è ricordato come un idolo, ha segnato molti gol, e ha messo in atto prestazioni che restano indelebili tra i ricordi dei tifosi viola.

Calciomercato Fiorentina – Chiesa a un passo dall’addio

Federico è un prodotto del vivaio della Fiorentina, è esploso calcisticamente proprio a Firenze, dopo aver giocato in tutte le categorie della squadra. È stato lanciato in A da Paulo Sousa quando aveva 18 anni e 10 mesi, proprio contro la Juve ha fatto il suo esordio, la stessa società che lo scorso anno voleva acquistarlo e portarlo a Torino.

Questa sembra essere la sua sessione di mercato, il giocatore lo scorso anno fù convinto dal presidente Commisso a restare a Firenze, poiché su di lui voleva far rinascere la squadra, lui ha accettato un prolungamento di contratto fino al 2022. Al momento, però, non ha ancora firmato l’ennesimo prolungamento di contratto con i viola, che darebbe la possibilità al giocatore di restare a Firenze per la sua completa crescita.

Questa cosa fa ben sperare per le squadre interessate al giocatore. In Italia per il giovane campione si erano mosse sia l’Inter che la Juve, in Europa, invece, Liverpool e Manchester United si erano messe sulle orme del giocatore.

La richiesta della Fiorentina è di 70 milioni di euro, alta per gli standard dell’Inter, e allora la Juventus si è messa in moto per cercare la formula migliore e aggiudicarsi il gioiellino per i prossimi anni. Commisso spero di ricevere almeno 40 milioni cash, più due contropartite che possano arricchire la sua squadra.

Il mercato si chiuderà il prossimo 5 ottobre e fino a quel momento possono cambiare molti scenari, la cosa certa è che la permanenza a Firenze da parte di Chiesa sembra essere sempre meno certa, e questo potrebbe essere l’anno giusto per cambiare aria, dopo tanti anni alla corte della Fiorentina, le strade tra la stessa società e il suo figlio prediletto potrebbero dividersi, e chissà se Federico segua le orme del suo amico Bernardeschi oppure si lascia trascinare altrove.