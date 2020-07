Calciomercato – Kulusevski, Osimhen, Inglese – Tutte le operazioni del 1 luglio

Impazza il calciomercato per le società di Serie A in queste giornate. Sempre più frenetiche le operazioni sia ufficiali, sia come trattative. Ieri è stata la giornata dell’annuncio ufficiale di Achraf Hakimi, che si è legato all’Inter per i prossimi cinque anni 5 milioni a stagione.

Osimhen-Napoli: trovato l’accordo in nottata

Ieri il talento del Lilla, l’attaccante classe ’98, è arrivato a Napoli tra la sorpresa generale per incontrare la dirigenza partenopea e dopo una lunghissima giornata le parti hanno trovato l’accordo economico anche se le cifre ancora non sono trapelate. Il Lilla chiede 50 milioni di euro per il cartellino, il Napoli è disposto a sborsare questa cifra a patto che poi non ci sia un’asta che faccia alzare il costo come accaduto lo scorso anno con Pepe finito poi all’Arsenal. Nei prossimi giorni è previsto un incontro tra le società in Francia.

Kulusevski resta a Parma

Dejan Kulusevski continuerà a vestire la maglia del Parma fino al termine della stagione. Trovato l’accordo tra il club, la Juventus proprietaria del cartellino e il calciatore, che così vestirà la maglia ducale fino al 31 agosto. Con lui altri dieci calciatori hanno prolungato il contratto con il Parma fino ad agosto e sono: Ionut Andrei Radu, Vasco Regini, Gianluca Caprari, Alberto Grassi, Roberto Inglese, Luigi Sepe, Yann Karamoh, Jasmin Kurtic, Giuseppe Pezzella, Hernani Azevedo Junior.

Inglese richiesto in Bundesliga

Roberto Inglese, attaccante in forza proprio al Parma, che dovrà riscattarlo obbligatoriamente dal Napoli per 20 milioni, è stato richiesto dal Wolfsburg, squadra della Bundesliga tedesca, che sarebbe disposto a pagare 24 milioni per averlo. L’ostacolo al momento è l’ingaggio del calciatore che percepisce 1.4 milioni di euro e i tedeschi vorrebbero che abbassasse leggermente le pretese. Si saprà di più nelle prossime settimane.

Alcuni rinnovi ufficiali

Il Brescia ha prolungato il contratto a Daniele Gastaldello fino al 31 agosto 2020, perchè l’esperto difensore nel periodo della Pandemia ha rinunciato agli stipendi di marzo e aprile.

Roberto De Zerbi e il Sassuolo vanno avanti insieme. Il tecnico ha rinnovato fino al 2021 col club neroverde. Questo l’annuncio ufficiale: “L’U.S. Sassuolo Calcio, alla presenza dell’A.D. Giovanni Carnevali, comunica di aver rinnovato il contratto con mister Roberto De Zerbi per la guida tecnica della Prima Squadra fino al 30 giugno 2021”.