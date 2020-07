DIRETTA STREAMING – Bologna – Cagliari – Risultato LIVE, Gol e Highlights

Sarà una sfida decisamente equlibrata quella tra Bologna e Cagliari, due squadre che si confronteranno nel match di campionato valevole per la 29esima giornata, mercoledì 1° luglio alle ore 19.30.

Stato di forma delle squadre

Per il Bologna una sconfitta, subita al Dall’Ara contro la Juventus per 0-2, alla quale è arrivato il successo in trasferta in casa della Sampdoria, grazie alle reti di Barrow e Orsolini, sono lo score dei felsinei ritornati in campo dopo lo stop dovuto al covid-19. Bologna attualmente 11esimo in classifica a 37 punti.

Eccellente ritorno in campo dopo il covid da parte del Cagliari, che ritrova la vittoria che mancava nel 2020 nelle prime due partite, rispettivamente in casa della Spal, in extremis e poi in maniera rotonda contro il Torino, per 4 a 2. Isolani in 10ima posizione con 38 punti.

Bologna – Cagliari – Diretta Streaming

La partita sarà appannaggio in esclusiva di Sky che la trasmetterà sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 255 del satellite). L’incontro tra felsinei e isolani potrà essere seguito anche attraverso l’app SkyGo, disponibile per ogni dispositivo come smartphone, smart tv, tablet, nonchè personal computer ed in generale su ogni piattaforma basata su Android e iOS.

In alternativa c’è la possibilità di farlo attraverso NowTv, la web tv di Sky.

Bologna – Cagliari – Highlights

Con l’ausilio del nostro widget piazzato a fondo pagina, sarà possibile seguire l’andamento della partita in diretta live: inoltre l’articolo verrà aggiornato in tempo reale con i video delle azioni salienti e situazioni particolari. Restate sintonizzati.