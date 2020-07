DIRETTA STREAMING – Fiorentina – Sassuolo – Risultato LIVE, Gol e Highlights

By

Sfida da “metà classifica” quella che andrà in scena allo stadio Artemio Franchi di Firenze tra Fiorentina e Sassuolo, gara di campionato valevole per il 29esimo turno di Serie A.

La partita avrà inizio alle ore 21.45 il 1° luglio.

Stato di forma delle squadre

Non è (ri)cominciato benissimo il campionato della Fiorentina, che sostanzialmente per ora è sulla falsariga del periodo pre-covid, nonostante la rosa sia piena di elementi di ottime prospettive, la squadra ha raramente trovato continuità di prestazioni, tanto da rendere necessario il cambio in panchina tra Montella e Iachini, subentrato il 28 dicembre.

La viola occupa la 13esima posizione con 31 punti.

Il campionato del Sassuolo non è stato molto diverso, con i 34 punti, e il 12esimo posto corrente ne è la dimostrazione, nonostante siano arrivati due pareggi entrambi per 3-3 nelle due prime gare post covid: quello conquistato contro l’Inter e quello “riacciuffiato” al 97esimo contro il Verona, partita che si era anche messa sul 1-3.

Fiorentina – Sassuolo – Diretta Streaming

La partita verrà trasmessa da Sky attraverso il canale satellitare Sky Sport (numero 253 del satellite, numero 484 del digitale terrestre), oppure su SkyGo, l’app ufficiale dell’emittente, disponibile per ogni dispositivo e smartphone, smart tv, ChromeCast, Amazon Firestick e smart tv.

In alternativa la partita sarà trasmessa interamente anche su NowTv.

Fiorentina – Sassuolo – Risultato in diretta

Tramite l’apposito widget collocato in basso, sarà possibile assistere a tutte le azioni del match, in modo chiaro ed completo. Inoltre durante il match saranno pubblicati all’interno dello stesso articolo i video delle azioni principali del match, in tempo reale.