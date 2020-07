DIRETTA STREAMING – Inter – Brescia – Risultato LIVE, Gol e Highlights

Partita a senso unico in apparenza, e sicuramente interessante per gli appassionati la partita tra Inter e Brescia, incontro di Serie A, valida per la 29esima giornata di campionato. La partita andrà in scena allo stadio San Siro alle ore 19.30.

Lo stato di forma delle squadre

Dopo il pareggio casalingo arrivato contro il Sassuolo, l’Inter ha reagito, almeno nel risultato nella successiva partita contro il Parma, nonostante diverse difficoltà dal punto di vista del gioco. I nerazzurri sono attualmente al 3° posto, dietro Juventus e Lazio, a quota 61 punti.

Il Brescia è riuscito a conquistare due punti nelle due partite, gare sopraggiunte dopo il covid, rispettivamente contro Fiorentina e Genoa, ma la situazione delle rondinelle è comunque preoccupante, visto il penultimo posto in classifica con 18 punti, al pari della Spal che ha un attacco peggiore.

Inter – Brescia – Diretta Streaming

E’ DAZN che trasmetterà la partita in esclusiva attraverso i propri canali, raggiungibili per gli abbonati alla piattaforma su qualunque dispositivo, dal personal computer, agli smartphone, tablet e smart tv, nonchè console di gioco, Amazon FireStick e Google Chrome cast.

Inter – Brescia – Highlights

Tutte le azioni delle partita saranno consultabili con il widget qui sotto, che verrà aggiornato in tempo reale. L’articolo verrà aggiornato con dei video relativi alle azioni salienti del match.